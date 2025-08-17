Unerklärliche Abbuchung? Was wirklich hinter diesem mysteriösen Firmennamen steckt

Beim Blick auf den Kontoauszug taucht Triple A Sales GmbH auf und ihr habt keine Ahnung wer dahinter steckt? In den meisten Fällen ist die Zahlung berechtigt. Welche Shops dazugehören und was ihr tun könnt, wenn ihr eine Abbuchung nicht zuordnen könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das steckt hinter Triple A Sales GmbH

Triple A Sales ist der Betreiber von verschiedenen bekannten und seriösen Online-Shops, wie zum Beispiel Eis.de. Ihr müsst also nicht sofort befürchten, dass euer Konto gehackt wurde oder Betrüger unter eurem Namen einkaufen.

Anzeige

Es gibt aber auch noch andere Marken, die zu dem Unternehmen gehören. Wurde von eurem Konto ein Betrag von Triple A Sales GmbH abgebucht, steckt dahinter die Bestellung bei einem dieser Online-Shops:

Bilder.de (Bilder-Dienst für Foto-Geschenke)

Druckerzubehör.de (Handy- und Druckerzubehör)

Eis.de („Lifestyleprodukte“)

Handyzubehör.de (Handyzubehör)

Aus rechtlichen Gründen muss bei Abbuchungen auf dem Kontoauszug der Zahlungsempfänger immer aufgeführt werden. Vor allem bei Eis.de ist die allgemeine Bezeichnung Triple A Sales GmbH manchmal von Vorteil, wenn andere mit Zugriff auf das Bankkonto nicht sofort erkennen sollen, wo man bestellt hat.

Anzeige

Unbekannte Abbuchung von Triple A Sales GmbH?

Ihr habt bei den oben genannten Anbietern nichts bestellt? Dann solltet ihr den Kundenservice von Triple A Sales GmbH sofort kontaktieren. Nutzt dafür dieses Formular:

Zum Formular

Alternativ greift ihr zum Telefon-Hörer und ruft diese Nummer an: +49 521 1639 5972 . Es fallen die Kosten für einen Inlands-Anruf innerhalb von Deutschland an.

. Es fallen die Kosten für einen Inlands-Anruf innerhalb von Deutschland an. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben: info@aaa-internetshops.de.

Haltet bei der Kontaktaufnahme alle Daten bereit, die Rückschlüsse auf die Zahlung geben, zum Beispiel den Verwendungszweck. Möglicherweise haben Fremde eure Kontodaten benutzt, um damit bei einem der genannten Shops auf eure Kosten einzukaufen. Wendet euch daher zur Sicherheit auch schnellstmöglich an eure Bank und erstattet eine Anzeige bei der Polizei, um einen größeren finanziellen Schaden zu vermeiden.