Unfassbarer Telefonbetrug: Vodafone enthüllt das ganze Ausmaß

Vodafone warnt seine Nutzer im Sekundentakt.

Vodafone möchte seine Kunden gezielter vor betrügerischen Anrufen schützen und hat dazu vor drei Monaten ein eigenes Warnsystem eingeführt. Seitdem hat das Unternehmen Millionen Hinweise auf potenziell gefährliche Anrufe ausgelöst.

Vodafone: 15 Millionen Warnungen gegen Telefonbetrug

Im Schnitt warnte das System täglich etwa 150.000 Nutzer vor verdächtigen Anrufen. An Spitzentagen waren es sogar mehr als 650.000 Warnungen. Der Hinweis erscheint automatisch auf dem Display, sobald ein Anruf von einer als Betrugsquelle identifizierten Nummer eingeht. Dann wird der Text „Vorsicht: Betrug möglich!” eingeblendet.

Basis hierfür ist eine interne Datenbank, die laut Vodafone mehrere tausend bekannte Betrugsnummern enthält. Diese wurden von Sicherheitsteams geprüft und kategorisiert. Das Ziel besteht darin, vor allem ältere Nutzer direkt zu warnen, bevor sie einen betrügerischen Anruf entgegennehmen (Quelle: Vodafone).

Das System hat jedoch auch Grenzen. Vodafone weist darauf hin, dass viele Täter ihre Nummern regelmäßig ändern. Dadurch können neue Betrugsversuche nicht automatisch erkannt werden. Eine Erkennung ist nur möglich, wenn die Nummer bereits als verdächtig registriert ist. Eine automatische Sperrung durch Vodafone ist ebenfalls nicht möglich. Das Unternehmen darf Telefonnummern nur auf Anweisung der Bundesnetzagentur blockieren.

Bewusster Umgang mit persönlichen Daten wichtig

Laut Vodafone geben viele Nutzer ihre Telefonnummer unbedacht bei Gewinnspielen an. In den Teilnahmebedingungen steht dann oft, dass die Daten an Dritte weitergegeben werden. So landet die Nummer schnell bei Datenhändlern und später bei Betrügern.

Nutzer, die verdächtige Anrufe erhalten, sollen diese aktiv melden. Die Bundesnetzagentur stellt dafür entsprechende Beschwerdeformulare bereit. Nur so kann die Datenbank mit neuen Nummern erweitert werden.

