Unglaublich günstig: Dieser Gaming-Monitor von MSI sorgt bei Amazon für Aufsehen

Bei Amazon ist aktuell ein Gaming-Monitor des Herstellers MSI zum stark reduzierten Preis erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Der MSI-Gaming-Monitor MAG 256F kommt mit einer Bilddiagonale von 24,5 Zoll sowie FHD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und ist derzeit bei Amazon zum Preis von nur 79,99 Euro statt 147,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

MSI MAG 256F Statt 147,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 06:43 Uhr

Welche Eigenschaften bietet der Gaming-Monitor von MSI?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Bildqualität

Moderne Bildverbesserungs-Features

Nicht höhenverstellbar

Der Gaming-Monitor aus der MSI Arsenal Gaming (MAG)-Serie weist aufgrund seiner Rapid-IPS-Panel-Eigenschaft eine schnelle GTG-Reaktionszeit von 1 ms auf, die das Auftreten von Unschärfe auf dem Display stark reduziert, sowie eine Bildwiederholrate von 180 Hz auf. Das Display deckt einen Farbbereich von 127% sRGB ab und ist HDR ready. Durch das Frameless Design wird der Rand des Monitors minimiert, außerdem unterstützt dieser die Adaptive-Sync-Technologie, mit der die Bildwiederholrate des Geräts mit der GPU des angeschlossenen Rechners synchronisiert und so Tearing minimiert wird.

Darüber hinaus ist bei dem MSI-Display die Anti-Flicker-Technik integriert, die das Flimmern reduziert, und der Bildschirm verfügt über einen Blaufilter. An Anschlüssen bietet das Gerät zweimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.2a sowie einen Kopfhörer-Anschluss. Mit der Night-Vision-Funktion enthält der Monitor weiterhin einen intelligenten Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen des Bildes hervorhebt.

Für wen eignet sich der Gaming-Monitor von MSI?

Der Gaming-Monitor von MSI eignet sich sicher für alle, die einen günstigen Monitor mit guten Bildeigenschaften suchen. Neben der soliden Bildqualität, schneller Reaktionszeit und hoher Bildwiederholrate stechen die integrierten, modernen Features wie beispielsweise die Adaptive-Sync-Technologie, die Anti-Flicker-Technologie oder die Night-Vision-Funktion als positive Eigenschaften des Displays hervor.

MSI MAG 256F jetzt ab 79,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 12:53 Uhr

