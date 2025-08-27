Unglaublich praktisch: Mit diesem Trick schreibt WhatsApp für euch automatisch zurück

Von Haus aus bietet WhatsApp keine Funktion für automatische Antworten an, weder in der normalen App noch in WhatsApp Web. Es gibt aber ein paar Wege, wie man sich eine Art Abwesenheitsnotiz einrichten kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp Business App

Neben dem normalen WhatsApp gibt es auch die „WhatsApp Business“-App. Die Anwendung ist offiziell von den WhatsApp-Machern und richtet sich an Unternehmen, die mit Kunden über den Messenger kommunizieren wollen. Man kann sich dort kostenlos anmelden.

WhatsApp Business WhatsApp Inc.

WhatsApp Business WhatsApp LLC

Tippt auf die drei Punkte. Navigiert zu „Unternehmenstools“ > „Abwesenheitsnachricht“. Aktiviert „Abwesenheitsnachricht senden“. Tippt auf die Nachricht, um sie zu bearbeiten und bestätigt danach mit „OK“. Wählt nun noch einen Zeitplan aus. „ Immer senden “ sendet zu jeder Zeit eine Abwesenheitsnotiz.

“ sendet zu jeder Zeit eine Abwesenheitsnotiz. „ Eigener Zeitplan “ sendet Abwesenheitsnotizen nur zu euren eingestellten Zeiten.

“ sendet Abwesenheitsnotizen nur zu euren eingestellten Zeiten. „Außerhalb der Geschäftszeiten“ senden Abwesenheitsnotizen nur außerhalb eurer Geschäftszeiten. Diese Option funktioniert nur, wenn ihr eure Geschäftszeiten in eurem Unternehmensprofil der App eingetragen habt. Bestimmt nun den Empfänger der Abwesenheitsnotizen: „ Jeder “ erhält die automatisierte Nachricht gemäß des eingestellten Zeitplans.

“ erhält die automatisierte Nachricht gemäß des eingestellten Zeitplans. „ Alle, die nicht im Adressbuch sind “ erhalten die automatisierte Nachricht gemäß Zeitplan.

“ erhalten die automatisierte Nachricht gemäß Zeitplan. „ Alle außer … “, um die automatisierte Nachricht an alle bis auf bestimmte Ausgewählte gemäß Zeitplan zu senden.

“, um die automatisierte Nachricht an alle bis auf bestimmte Ausgewählte gemäß Zeitplan zu senden. „Nur senden an …“, um die automatisierte Nachricht nur an ausgewählte Kontakte gemäß Zeitplan zu verschicken. Bestätigt abschließend auf „Speichern“.

Anzeige

Dort gibt es Abwesenheitsnachrichten („Wenn dich jemand außerhalb deiner Geschäftszeiten anschreibt, bekommt er eine automatische Antwort“) und Begrüßungsnachrichten („Neue Kontakte erhalten automatisch eine Willkommens-Nachricht“). Außerdem lassen sich Schnellantworten speichern, die man mit einem Kürzel versenden kann.

Automatische Antwort in WhatsApp einstellen mit zusätzlicher App

Falls ihr euch nicht bei WhatsApp Business anmelden wollt, gibt es auch Drittanbieter-Apps, mit denen man automatische Nachrichten verschicken kann. Android-Nutzer greifen zum Beispiel auf den „AutoResponder für WA“ zu:

AutoResponder für WA AutoResponder.ai

Installiert und öffnet die App. Tippt auf den Button „Jetzt loslegen“ Die App muss auf eure Nachrichten zugreifen können, damit sie funktioniert. Erteilt die Genehmigung, indem ihr den Schalter neben „AutoResponder für WA“ aktiviert und mit „Zulassen“ bestätigt. Tippt in der App unten rechts auf das Plus-Symbol. Stellt nun beispielsweise eine Abwesenheitsnotiz für alle ankommenden Nachrichten ein. Tippt oben rechts auf „Alle“ und bestätigt mit „OK“. Scrollt herunter und gebt unter „Antwortnachricht“ die gewünschte Antwort ein, die euer Smartphone automatisch verschicken soll. Unter „Empfänger“ könnt ihr mit „Einzelne“ bestimmen, dass die automatische Antwort nur für bestimmte WhatsApp-Kontakte gilt. Diese wählt ihr bei „spezifische Kontakte“ aus. Bestätigt unten rechts mit dem Pfeil-Symbol, wenn ihr alles fertig eingestellt habt. © GIGA

Anzeige

Es gibt auch ein kostenpflichtiges Upgrade auf eine Pro-Version. Damit erhält man erweiterte Funktionen wie mehrere Antwortmöglichkeiten, die Verzögerung von Nachrichten oder bestimmte Zeiten für automatische Antworten.

Durch die Nachrichtenverzögerung simuliert ihr etwa das Antworten eines Menschen, da dieser die Antwortnachricht ja erstmal tippen muss und das Zeit kostet. Alternativ könnt ihr auch die App „Whatauto“ benutzen. Diese hat ähnliche Funktionen für automatische WhatsApp-Antworten.

Hinweis: Die Apps werden von einem Drittanbieter und nicht von den WhatsApp-Entwicklern bereitgestellt. Diese Dienste greifen über eine Nachrichten-Schnittstelle auf WhatsApp zu. Da es keine offiziellen Angebote sind, kann WhatsApp den Zugriff auf diese Anwendung in Zukunft verhindern. Nutzt die App nur auf eigene Gefahr.

Anzeige

Was ist mit iPhone?

Unter iOS ist es komplizierter, da Apple den Zugriff stärker einschränkt. Hier lassen sich höchstens Siri-Kurzbefehle nutzen, um bestimmte automatische Abläufe zu starten. Das funktioniert aber nicht so flexibel wie mit Android. Echte Autoresponder-Apps wie auf Android gibt es nicht.