  4. Unglaublich, was das iPhone kann: Diesen Foto-Trick kennen nur die wenigsten

Das iPhone 16 Pro in der Rückansicht.
Mit der Kamera des iPhones gelingen echte Profi-Aufnahmen. (© Severin Pick / GIGA)
Vergesst teure Kameras – mit diesem genialen iPhone-Effekt zaubert ihr Aufnahmen, die alle staunen lassen.

Wusstet ihr, dass euer iPhone beeindruckende Langzeitbelichtungen aufnehmen kann – ganz ohne Profi-Kamera oder zusätzliche Apps? Dank der Live-Photo-Funktion lassen sich Wasserfälle wie aus einem Bilderbuch einfangen oder vorbeiziehende Lichter auf der Autobahn kunstvoll verwischen. Der Effekt steckt direkt in der Foto-App und ist schneller aktiviert, als man denkt.

So aktiviert ihr zunächst Live Photos auf dem iPhone

Aktivierung der Live-Aufnahme beim iPhone.
Voraussetzung ist eine Live-Aufnahme mit dem iPhone. (© Screenshot GIGA)

Damit der geheime Effekt funktioniert, müsst ihr zunächst Live Photos einschalten. Öffnet dazu die Kamera-App und tippt oben rechts auf das runde Symbol. Sobald kurz das gelbe „Live“-Label erscheint, ist die Funktion aktiv. Ab sofort nimmt euer iPhone beim Auslösen nicht nur ein Standbild, sondern eine kleine Bildsequenz auf – die Grundlage für den späteren Langzeitbelichtungs-Effekt.

Das richtige Motiv finden

Am besten eignet sich ein Motiv mit Bewegung:

  • ein plätschernder Wasserfall,
  • ein rauschender Fluss,
  • oder auch vorbeifahrende Autos bei Nacht.

Haltet das iPhone während der Aufnahme möglichst still, damit nur die Bewegung verwischt und der Hintergrund scharf bleibt.

Der Trick: Langzeitbelichtung aktivieren

Der Langzeitaufnahme-Effekt im iPhone.
Der Effekt (rechtes Bild) hat etwas Magisches. (© Screenshot GIGA – Bild selbst: Sven Kaulfuss, GIGA)

Nach der Aufnahme tippt ihr unten links auf das Vorschaubild. Anschließend geht ihr oben links auf „Live“. Im Dropdown-Menü findet ihr die Option „Langzeitbelichtung“. Mit einem Fingertipp verwandelt sich euer Foto in eine stimmungsvolle Aufnahme mit eindrucksvollem Verwisch-Effekt.

Was wie eine Spielerei klingt, kann eure Bilder dramatisch aufwerten. Besonders Landschaftsaufnahmen wirken so professioneller und dynamischer – ohne dass ihr euch mit komplizierten Kameraeinstellungen oder Stativen herumschlagen müsst. Das iPhone macht die ganze Arbeit für euch – richtig toll.

