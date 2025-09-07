Unglaublich, was das iPhone kann: Diesen Foto-Trick kennen nur die wenigsten

Vergesst teure Kameras – mit diesem genialen iPhone-Effekt zaubert ihr Aufnahmen, die alle staunen lassen.

Wusstet ihr, dass euer iPhone beeindruckende Langzeitbelichtungen aufnehmen kann – ganz ohne Profi-Kamera oder zusätzliche Apps? Dank der Live-Photo-Funktion lassen sich Wasserfälle wie aus einem Bilderbuch einfangen oder vorbeiziehende Lichter auf der Autobahn kunstvoll verwischen. Der Effekt steckt direkt in der Foto-App und ist schneller aktiviert, als man denkt.

So aktiviert ihr zunächst Live Photos auf dem iPhone

Voraussetzung ist eine Live-Aufnahme mit dem iPhone. (© Screenshot GIGA)

Damit der geheime Effekt funktioniert, müsst ihr zunächst Live Photos einschalten. Öffnet dazu die Kamera-App und tippt oben rechts auf das runde Symbol. Sobald kurz das gelbe „Live“-Label erscheint, ist die Funktion aktiv. Ab sofort nimmt euer iPhone beim Auslösen nicht nur ein Standbild, sondern eine kleine Bildsequenz auf – die Grundlage für den späteren Langzeitbelichtungs-Effekt.

Das richtige Motiv finden

Am besten eignet sich ein Motiv mit Bewegung:

ein plätschernder Wasserfall,

ein rauschender Fluss,

oder auch vorbeifahrende Autos bei Nacht.

Haltet das iPhone während der Aufnahme möglichst still, damit nur die Bewegung verwischt und der Hintergrund scharf bleibt.

Der Trick: Langzeitbelichtung aktivieren

Der Effekt (rechtes Bild) hat etwas Magisches. (© Screenshot GIGA – Bild selbst: Sven Kaulfuss, GIGA)

Nach der Aufnahme tippt ihr unten links auf das Vorschaubild. Anschließend geht ihr oben links auf „Live“. Im Dropdown-Menü findet ihr die Option „Langzeitbelichtung“. Mit einem Fingertipp verwandelt sich euer Foto in eine stimmungsvolle Aufnahme mit eindrucksvollem Verwisch-Effekt.

Was wie eine Spielerei klingt, kann eure Bilder dramatisch aufwerten. Besonders Landschaftsaufnahmen wirken so professioneller und dynamischer – ohne dass ihr euch mit komplizierten Kameraeinstellungen oder Stativen herumschlagen müsst. Das iPhone macht die ganze Arbeit für euch – richtig toll.