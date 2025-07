Unglaubliche Rechnung: Wer nie Auto fährt, kann sich locker ein Haus leisten

Auto fahren oder Haus kaufen – inzwischen ist der fahrbare Untersatz so teuer, dass viele diese Frage wirklich stellen sollten.

Autos kommen ihre Halter und Fahrer teuer zu stehen. Das ist nicht neu, doch eine aktuelle Analyse der Gesamtkosten, die Autofahrer in ihrem Leben anhäufen, eröffnet eine erschreckende Perspektive: Im Schnitt gibt jeder Autofahrer in Deutschland unglaubliche 496.400 Euro (knapp 48 Prozent plus) aus – vom Führerschein und ersten eigenen Auto bis zu eurer aller letzten Fahrt (Quelle: Leasingmarkt).

Lebenslang Autofahren oder Eigenheim?

Für das Geld wäre theoretisch selbst bei den hohen Preisen noch ein stattliches Eigenheim drin. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis können viele Menschen ja das Auto nicht einfach aus ihrem Leben streichen.

Bitter ist das besonders für Autofahrerinnen und -fahrer, die beim Autokauf aufs Geld achten müssen. Denn die Anschaffungskosten sind in den vergangenen Jahren (seit 2012) am stärksten gestiegen. Mit einem Plus von durchschnittlich 91 Prozent sind die Kosten von 116.900 Euro auf 223.600 Euro im Jahr 2025 gestiegen. Im Schnitt kaufen Autofahrer von dem Geld in ihrem Leben drei Neuwagen und fünf Gebrauchte.

Das Kleinwagensegment mit den günstigsten Startpreisen hat dabei ausgerechnet die größten Sprünge gemacht. So sind in dieser Klasse die Preise um 94 Prozent angestiegen – und laut Leasingmarkt-Analyse geht ein Großteil der Preisexplosion auch noch auf Gebrauchte zurück.

Der Grund dafür ist offensichtlich: Gebrauchte werden umso beliebter – und dadurch teurer –, weil es immer weniger Neuwagen im Klein- und Kompaktsegment gibt. Die Hersteller setzen auf angesagtere Karosserien, allen voran SUVs.

Benzin und Diesel nur ein Bruchteil der Kosten

Der Kaufpreis ist allerdings nicht der einzige Faktor, der die lebenslangen Autokosten in die Höhe treibt. So sind etwa Kosten für einen Stell- oder Garagenplatz um 46 Prozent gestiegen, der zweitstärkste Anstieg. Auch die Werkstattkosten schlagen mit einem Plus von 44 Prozent mehr gegenüber dem Jahr 2012 ordentlich zu Buche.

Die Spritpreise überraschen in der Betrachtung mit einem nur moderaten Plus von 8 Prozent. Hier dürften sich stärkere und kurzzeitige Schwankungen bemerkbar machen, da die Kosten für Benzin und Diesel 2025 im Vergleich wieder etwas moderater ausfallen. Die einzig positive Entwicklung kommt bei Wäsche und Pflege zum Tragen. Hier sind Leasingmarkt zufolge die Gesamtkosten um 20 Prozent gesunken.

Für die Analyse hat Leasingmarkt auf Daten des ADAC sowie des Statistischen Bundesamts zurückgegriffen. Ausgegangen wird von einer Zeit von 54 Jahren, über die sich die Gesamtkosten eines Autofahrerlebens summieren. Uneigennützig ist die Untersuchung indes nicht: Laut Leasingmarkt könnten Autofahrer über 30.000 Euro sparen, wenn sie ausschließlich leasen würden statt zu kaufen.