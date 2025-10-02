Unlimited-Tarif im Telekom-Netz zum Bestpreis: Hier zahlt ihr jetzt nur die Hälfte

Unbegrenztes Datenvolumen im besten deutschen Netz gefällig? Unlimited Mobile macht es möglich: Den Magenta XL Tarif der Telekom bekommt ihr für die Hälfte des Originalpreises. Wir verraten euch mehr zum Deal.

Magenta XL von Unlimited Mobile zum Sparpreis

Unlimited Mobile bietet den Magenta XL Tarif der Telekom für 42,95 Euro monatlich an – ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass ihr direkt bei der Telekom rund das Doppelte zahlen würdet. Ihr erhaltet unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz der Telekom, eine Allnet-Flat für Telefonieren und SMS sowie EU-Roaming (zum Angebot bei Unlimited Mobile). Der Anschlusspreis ist kostenlos, dafür bindet ihr euch für 24 Monate.

Das Besondere: Es handelt sich um den originalen Telekom-Tarif, nur zu einem deutlich günstigeren Preis. Unlimited Mobile fungiert als Reseller und kann dadurch attraktive Konditionen anbieten, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: Unlimited Mobile

Tarifname: Magenta XL

Datenvolumen + Speed: Unlimited mit bis zu 300 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: 24 Monate

Zusätzliche Infos: EU-Roaming inklusive, echtes Unlimited ohne Drosselung

Grundgebühr: 42,95 Euro monatlich

Anschlusspreis: 0 Euro

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der Magenta XL richtet sich klar an Vielsurfer und Power-User, die keine Kompromisse bei der Datennutzung eingehen möchten. Mit unbegrenztem Datenvolumen könnt ihr problemlos 4K-Videos streamen, Cloud-Gaming betreiben oder den Tarif sogar als DSL-Ersatz nutzen. Das Telekom-Netz bietet dabei die beste Abdeckung und höchste Geschwindigkeiten in Deutschland.

Besonders interessant ist der Tarif für alle, die häufiger über ihr monatliches Datenlimit hinausschießen und dadurch zusätzliche Kosten haben. Mit 42,99 Euro liegt der Preis deutlich unter dem, was die Telekom für denselben Tarif verlangt. Das macht ihn zu einer echten Alternative für preisbewusste Nutzer, die trotzdem Premium-Qualität wollen.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, findet bei anderen Anbietern günstigere Optionen mit begrenztem Volumen. Für Nutzer, die Wert auf monatliche Kündbarkeit legen, bietet Unlimited Mobile auch flexiblere Tarife an. Für diese ist jedoch nur das o2-Netz verfügbar.

Andere Reseller wie Mobilcom-Debitel oder Crash bieten ebenfalls Telekom-Tarife zu reduzierten Preisen an, allerdings meist nicht mit echtem Unlimited-Volumen. Ein Vergleich verschiedener Unlimited-Angebote in unserem Tarif-Rechner hilft euch dabei, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

