Unschlagbar günstig bei Medion: Dieser Laptop begeistert mit KI-Funktionen

Im Online-Shop von Medion bekommt ihr aktuell ein empfehlenswertes Notebook mit umfangreichen KI-Funktionen zum besonders günstigen Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Medion-Notebook bietet ein 14-Zoll-Display mit 2,8K Auflösung, einen Snapdragon-X-Elite-Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD und Windows 11 Home als Betriebssystem. Im Medion-Online-Shop bekommt ihr den Laptop gerade für nur 799,95 Euro (Angebot bei Medion ansehen). Bei anderen Anbietern zahlt ihr laut Preisvergleich teils 1.000 Euro und mehr.

Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 09:34 Uhr

Anzeige

Was bietet der KI-gestützte Laptop von Medion?

Umfangreiche KI-Funktionen

Gute Ausstattung mit modernen Schnittstellen und Anschlüssen

Lange Akku-Laufzeit

Recht kleines Display

Nicht für sehr rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games geeignet

Für hochwertige Grafik sorgt in dem Medion-Notebook ein Adreno-Grafikchip, für die vielfältigen KI-Anwendungen verfügt der Snapdragon-X-Elite-Prozessor über eine Hexagon-NPU (Neural Processing Unit), die gemeinsam mit dem Hauptprozessor mittels der Nutzung von KI-Funktionen eine dynamische Anpassung der Systemleistung an eurer Nutzerverhalten vornimmt, was zu einer optimierten Akkulaufzeit führt. Außerdem verbessern KI-Funktionen unter anderem die Systemsicherheit und die Produktivität bei rechenintensiven Anwendungen wie Medienbearbeitung.

Der Snapdragon-Prozessor unterstützt Qualcomm-FastConnect-7800, wodurch euch die aktuellen Standards WiFi 7 und Bluetooth 5.4 zur Verfügung stehen. Dank der erwähnten KI-Funktionen erreicht der Akku des Laptops eine Laufzeit von bis zu 17 Stunden. Der Medion-Laptop verfügt über einen modernen USB-4.0-Typ-C-Anschluss, über zwei USB-3.2-Typ-A-Anschlüsse, einmal HDMI-out und einen Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out). Für Video-Calls ist eine FHD-Webcam und ein Dual-Array-Mikrofon integriert.

Anzeige

Weitere Vorzüge des Medion-Notebooks sind seine hochwertige Aluminium-Verarbeitung und das integrierte HD-Audio mit vier Lautsprechern. Weiterhin verfügt der Laptop über eine beleuchtete Tastatur, einen Fingerabdrucksensor und einen Privacy Mode Switch, der bei Bedarf Webcam und Mikrofon deaktiviert.

Für wen eignet sich der KI-gestützte Laptop von Medion?

Der Medion-Laptop ist für alle geeignet, die auf der Suche nach einem modernen Notebook mit nützlichen KI-Funktionen sowie eine guten Ausstattung mit modernen Anschlüssen und Schnittstellen sind. Die Leistung der Hardware ist solide, insbesondere verfügt das Gerät über viel Arbeitsspeicher und eine große SSD. Ein weiterer Vorteil ist die lange Akkulaufzeit. Allerdings ist das Display mit 14 Zoll recht klein und für sehr rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games weist die Hardware nicht die notwendige Leistung auf.

Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite jetzt ab 799,95 € bei Medion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 09:34 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.