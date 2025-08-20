Unsichtbare Abzocke: Warum Gaming zur Kostenfalle wird – und wie ihr euch schützt

1.200 Euro weg, weil das Kind ein Free-to-Play-Spiel auf dem Handy gespielt hat? Solche Fälle sind noch immer keine Seltenheit.

„Free-to-Play“ klingt erst einmal harmlos, doch hinter vielen Spielen steckt ein gnadenloses Geschäftsmodell. In-App- und In-Game-Käufe locken mit Extraleben, Skins oder virtueller Währung – Kleinstbeträge, die sich schnell zu dreistelligen Summen addieren können. 2023 gaben deutsche Spieler dafür bereits 4,74 Milliarden Euro aus. Besonders problematisch: Pay-to-Win-Mechaniken und Lootboxen, die oft wie Glücksspiel funktionieren und bei Kindern gezielt auf psychologische Effekte setzen. (Quelle: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland).

Wenn Kinder aus Versehen Geld ihrer Eltern ausgeben

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) wendet sich zum Start der gamescom 2025 einem immer wichtigeren Thema zu: Die In-App-Käufe von Minderjährigen bei Free-To-Play-Spielen. Wenn Kinder etwa auf dem Handy ihrer Eltern spielen, verwenden sie häufig den Account jener Eltern und sollte der mit einer Bankverbindung oder Kreditkarte verbunden sein, kann das schnell zur Kostenfalle werden: Kinder kaufen sich Items oder Skins in den Spielen und bemerken gar nicht, wie viel echtes Geld sie gerade ausgeben.

Die gesetzliche Lage dieser Käufe ist noch immer undurchsichtig. Das Widerrufsrecht greift zumeist nur dann, wenn die In-App-Käufe nicht schon einen längeren Zeitraum getätigt wurden – ist genau das der Fall, so wird davon ausgegangen, dass die Eltern mit den Käufen einverstanden waren (Quelle: EVZ).

Allerdings gibt es ein paar Tipps, die Familien beachten können, wenn die Kinder mit ihren Handys spielen – in dem Falle gilt nämlich wirklich: Vorsorge ist besser als Nachsorge.

So schützt ihr euch vor den Kostenfallen

Wer nicht in die Abzocke-Falle tappen will, hat mehrere Möglichkeiten:

In-App-Käufe sperren : Auf iOS lassen sie sich komplett deaktivieren, bei Android mit einem Fingerabdruck absichern.

: Auf iOS lassen sie sich komplett deaktivieren, bei Android mit einem Fingerabdruck absichern. Bei iOS: Einstellungen – Bildschirmzeit – Beschränkungen – Schieberegler oben einschalten – App-Installationen & Käufe – „Nicht erlauben“ auswählen Bei Android: Google Play Store öffnen – Profilbild oben rechts anklicken – Zahlungen und Abos – Bestätigung von Käufen – Bestätigungshäufigkeit: Immer – „Biometrische Bestätigung erforderlich“ auswählen

Medienkompetenz stärken : Besonders bei Kindern lohnt es sich, Spiele gemeinsam zu analysieren und Pay-to-Win oder Lootboxen kritisch zu hinterfragen.

: Besonders bei Kindern lohnt es sich, Spiele gemeinsam zu analysieren und Pay-to-Win oder Lootboxen kritisch zu hinterfragen. Keine Bankkarten- oder Kreditkartendaten auf dem Handy des Kindes speichern

Free-to-Play ist längst ein Milliardenbusiness – und oft alles andere als „kostenlos“. Wer sich schützt und kritisch hinsieht, kann Gaming weiterhin genießen, ohne in die unsichtbare Abzocke zu geraten.