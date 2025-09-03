Unter 130 Euro bei Amazon: Dieses stylische Handy hat keiner auf dem Schirm

Apple, Samsung und Xiaomi trauen sich in Sachen Gestaltung kaum noch etwas. Wer Lust auf ein wirklich frisches Design hat und dabei noch möglichst wenig ausgeben möchte, sollte sich das CMF Phone 1 anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

CMF Phone 1 für 129 Euro bei Amazon

Schon für den ursprünglich vom Hersteller aufgerufenen Preis von 239 Euro (UVP) ist das CMF Phone 1 ein Schnäppchen. Aktuell ist das Android-Smartphone bei Amazon mit 46 Prozent Rabatt versehen und kostet nur noch 129 Euro (bei Amazon ansehen).

CMF Phone 1 (8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz) Statt 239 Euro (UVP). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 13:16 Uhr

Es fallen keine Versandkosten an. Das Angebot ist wahrscheinlich zeitlich befristet – es lohnt sich also, nicht lange zu zögern. So ein Handy hat nicht jeder.

Anzeige

Mutiges Design trifft auf solide technische Daten

Die Rückseite des Phone 1 ist eine klare Ansage: Statt glatter Oberflächen wie bei Apple, Samsung und Co. setzt CMF auf einen „Prototypen-Look“ mit robuster Kunststoffrückseite und sichtbaren Schrauben.

CMF Phone 1 (© Severin Pick / GIGA)

Diese sind nicht nur Design-Element, sondern ermöglichen mit dem mitgelieferten Schraubenzieher das Austauschen des Covers. Besonders spannend: Ihr könnt sogar eigene 3D-gedruckte Rückenteile verwenden – zum Beispiel mit einem Fach für SD-Karten oder anderen kreativen Erweiterungen wie einem Kamm. Mehr dazu findet ihr bei MakerWorld.

Die Rückseite des CMF Phone 1 lässt sich mit einem Schraubendreher entfernen. Andere Farben und sogar Mods aus dem 3D-Drucker können angebracht werden. (© Severin Pick / GIGA)

CMF Phone 1 (8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz) Statt 239 Euro (UVP). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 13:16 Uhr

Unter der markanten Hülle steckt moderne Technik: Das helle AMOLED-Display überzeugt mit flüssigen 120 Hertz, während die 50-Megapixel-Hauptkamera mit Sony-Sensor für brauchbare Aufnahmen sorgt. Der 5.000-mAh-Akku garantiert eine solide Laufzeit. Besonders erfrischend: Das hauseigene Nothing OS kommt ohne überflüssige Bloatware aus und bietet eine aufgeräumte Android-Erfahrung. Bei allen Vorzügen müsst ihr auf einige Features verzichten: Wireless Charging und kontaktloses Bezahlen sucht ihr vergeblich. Auch solltet ihr von der Kamera nicht die Leistung erwarten, wie sie deutlich teurere Handy-Flaggschiffe bieten. Angesichts des Preises fallen diese Einschränkungen aber kaum ins Gewicht. Das CMF Phone 1 ist damit eine spannende Alternative für alle, die ein bezahlbares Smartphone mit Charakter und Modding-Potenzial suchen.