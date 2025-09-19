Unter 20 Euro bei Amazon: Diese Powerbank hat einen kleinen, aber praktischen Trick drauf

Akku leer – und plötzlich geht nichts mehr: Kein WhatsApp, keine Telefonate, kein mobiles Bezahlen. Wer bisher trotzdem auf eine Powerbank verzichtet hat, sollte jetzt zugreifen. Bei Amazon gibt es eine Powerbank, die ein praktisches Extra bietet und aktuell für unter 20 Euro zu haben ist.

Für 19,33 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es beim Onlinehändler die Powerbank von INIU. Das ist der aktuelle Bestpreis, günstiger gibt es die Powerbank nirgends. Normalerweise müssen Käufer fast 30 Euro zahlen. Wer Prime abonniert hat, spart sich außerdem die Versandkosten. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh kann die Powerbank jedes aktuelle Smartphone (iPhone, Galaxy, Pixel usw.) mindestens einmal wieder komplett aufladen. Handys mit einem kleineren Akku sogar mehrmals.

Powerbank von INIU Mit 10.000 mAh Kapazität und integrierter Smartphone-Halterung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2025 16:30 Uhr

Für wen lohnt sich die Anker-Powerbank bei Amazon?

Vielreisende, die unterwegs Smartphone, Kopfhörer und Smartwatch gleichzeitig laden möchten

Berufstätige, die oft Videokonferenzen mobil führen und von der integrierten Halterung profitieren

Nutzer, die fast ausschließlich zu Hause laden und selten mehrere Geräte gleichzeitig unterwegs aufladen müssen.

Die Anker-Powerbank überzeugt durch ihre kompakten Maße von 10,54 x 6,6 x 2,39 cm und ist damit kaum größer als eine klassische EC- oder Kreditkarte. Mit einem Gewicht von lediglich 250 Gramm fällt sie im Rucksack oder in der Jackentasche kaum ins Gewicht und lässt sich problemlos überallhin mitnehmen. Besonders praktisch ist zudem die integrierte Halterung: So kann man unterwegs bequem Filme oder Serien schauen oder Videokonferenzen führen – der geneigte Blickwinkel sorgt dabei für optimalen Komfort beim Zuschauen.

Auch bei den Anschlüssen ist die Powerbank bestens ausgestattet. Zwei USB-A-Ports sowie ein USB-C-Anschluss ermöglichen das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten, etwa Smartphone, Kopfhörern und Smartwatch. Darüber hinaus unterstützt das Modell Schnellladen und informiert über ein LC-Display jederzeit über den aktuellen Ladestand.

Neben der Powerbank selbst sind im Lieferumfang ein USB-A- auf USB-C-Kabel enthalten sowie eine Reisetasche. Ein Benutzerhandbuch ist ebenfalls dabei.

Amazon-Kunden loben Ladetempo und Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei Amazon-Kunden kommt die Powerbank von INUI sehr gut an. Bei über 21.000 Bewertungen vergeben Käufer durchschnittlich 4,5 von 5 Sterne. Besonders Lob erhalten das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Ladegeschwindigkeit sowie die Qualität der Powerbank. „Klein, aber stark – Perfekte Powerbank für unterwegs!“, schreibt ein Käufer, der die Bestnote vergibt.

