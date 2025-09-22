Unter 300 Euro: Lidl verramscht Kaffeevollautomat von Philips

Schluss mit wässrigem Filterkaffee und überteuerten Kaffeekapseln: Der Kaffeevollautomat von Philips löst beide Probleme auf einen Schlag. Bei Lidl kostet er aktuell 299 Euro und verwandelt jede Küche in eine kleine Kaffeebar mit verschiedenen Spezialitäten auf Knopfdruck.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Espresso, Kaffee oder Cappuccino auf Knopfdruck: Der Philips EP2230/10 verwandelt frische Bohnen in aromatische Kaffeespezialitäten. Bei Lidl kostet der Vollautomat mit dem innovativen LatteGo-Milchsystem derzeit 299 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) – aktueller Bestpreis. Günstiger gibt es den Philips-Kaffeevollautomaten derzeit nirgends. Die Lieferkosten betragen 5,95 Euro.

Philips-Kaffeevollautomat Drei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, leicht zu reinigendes Milchsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 15:44 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Philips-Vollautomat?

Kaffeeeinsteiger, die unkomplizierten Vollautomaten-Genuss ohne technisches Know-how suchen

Haushalte mit 2-3 Personen, die täglich verschiedene Kaffeespezialitäten genießen möchten

Kaffee-Enthusiasten, die maximale Individualisierung und größere Behälterkapazitäten benötigen

Der Philips EP2230/10 überzeugt vor allem durch seine Vielseitigkeit: Das Keramikmahlwerk mit 12 einstellbaren Mahlgradstufen zerkleinert die Bohnen schonend und sorgt für optimale Aromaentfaltung. Der Pumpendruck (15 bar) extrahiert die Geschmacksstoffe vollständig und erzeugt eine dichte, goldbraune Crema – genau wie beim Lieblings-Italiener um die Ecke.

Besonders praktisch zeigt sich das schlauchlose LatteGo-Milchsystem. Anders als herkömmliche Milchaufschäumer kommt es ohne komplizierte Röhren aus und besteht aus nur zwei Teilen. Das macht die Reinigung kinderleicht: Nach dem Cappuccino wandern beide Komponenten einfach in die Spülmaschine. Der cremige Milchschaum entsteht dabei vollautomatisch und krönt Cappuccino oder Latte Macchiato mit professioneller Optik.

Der 1,8 Liter fassende Wassertank und der 275 Gramm große Bohnenbehälter decken den täglichen Kaffeekonsum eines Zwei-bis-Drei-Personen-Haushalts. Ein herausnehmbarer Brühkopf erleichtert die wöchentliche Grundreinigung erheblich und trägt zur Hygiene bei.

Anzeige

Lidl-Kunden loben Geschmack und geringe Lautstärke

Mit 4 von 5 Sternen erntet der Philips-Vollautomat durchweg positive Bewertungen bei Lidl-Kunden. Besonders gelobt wird der ruhige Mahlvorgang: „Ein Vollautomat für den täglichen Gebrauch. Er bereitet den Kaffee sehr leise und schmeckt auch noch sehr gut“, bestätigt ein zufriedener Kunde.

Philips-Kaffeevollautomat Drei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, leicht zu reinigendes Milchsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 15:44 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.