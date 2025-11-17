Unter 5 Euro: Amazon haut Kaffee-Klassiker von Lavazza raus

Für 5 Euro kann man im überteuerten Hipster-Café einen Latte trinken – oder man spart sich das Geld und holt sich die Kaffeehaus-Atmosphäre nach Hause. Der Lavazza Crema e Gusto macht genau das möglich. Bei Amazon gibt es den gemahlenen Kaffee jetzt zum Sparpreis.

Lavazza steht für höchsten Kaffeegenuss und leider auch für hohe Preise. Umso bemerkenswerter ist das Angebot von Amazon: Für 4,98 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) gibt es die 500-Gramm-Packung Crema e Gusto Classico von Lavazza. Das sind 34 Prozent günstiger als sonst und auch der aktuelle Bestpreis für den gemahlenen Kaffee.

Lavazza Crema e Gusto Classico Kaffee Gemahlener Kaffee mit würzigem Aroma und vollmundigem Geschmack für Mokka-Kanne oder Filterkaffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 14:51 Uhr

Für wen lohnt sich der Lavazza Crema e Gusto bei Amazon?

Cappuccino- und Latte-Liebhaber, die einen kräftigen Kaffee suchen

Sparfüchse mit Kaffee-Faible, die Markenqualität zum kleinen Preis schätzen

Wer ausschließlich milde Arabica-Kaffees bevorzugt, ist hier falsch

Als einziger dunkel gerösteter Caffè von Lavazza bringt der Crema e Gusto süditalienisches Temperament in die Tasse. Die Besonderheit liegt in der Mischung: 70 Prozent hochwertiger Robusta verleihen dem Kaffee seinen kräftigen Körper und die charakteristische Intensität, während 30 Prozent rassiger Arabica für die aromatische Komplexität sorgen.

Die dunkle Röstung entfaltet beim Aufbrühen ein verführerisches Aroma, das an traditionelle italienische Espressobars erinnert. Besonders hervorzuheben sind die schokoladigen Geschmacksnoten, die dem Kaffee Tiefe und Charakter verleihen. Ob in der klassischen Mokka-Kanne auf dem Herd, in der Filterkaffeemaschine oder der French Press – der Crema e Gusto zeigt sich vielseitig.

Gerade beim morgendlichen Cappuccino kommt er zur Hochform: Die stabile, langhaltende Crema harmoniert perfekt mit aufgeschäumter Milch und kreiert samtige Milchkaffee-Kreationen, die den Café-Besuch überflüssig machen.

Praktisch: Dank Dosen-Verpackung spart man sich das Umfüllen nach dem Öffnen.

Amazon-Kundschaft schätzt Geschmack und Preis-Leistung

Mit 4,6 von 5 Sternen genießt der Lavazza Crema e Gusto hervorragende Bewertungen bei Amazon. Kunden loben besonders den aromatischen, nicht bitteren Geschmack sowie die ausgewogene Balance zwischen Robusta und Arabica. "Perfekt für die Mokka-Kanne, aber auch im Filter schmeckt er richtig ausgewogen. Der Duft beim Aufbrühen ist ein Traum", schwärmt ein zufriedener Käufer.

