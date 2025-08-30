Unterwegs mit dem Pixel 10 Pro: 100× Zoom im Alltag getestet

Google hat mit dem Pixel 10 ein neues Feature vorgestellt, das digitale Zooms massiv verbessern soll. Pro-Resolution-Zoom heißt es und es funktioniert erstaunlich gut.

Die im Video und Artikel gezeigten Beispiele wurden mit dem Pixel 10 Pro geschossen.

Pixel 10 Pro und der KI-unterstützte Zoom

Das Pixel 10 Pro besitzt einen 5-fach optischen Zoom mit 48 MP. Um Fotos zu schießen werden üblicherweise vier Pixel auf dem Sensor zu einem Pixel zusammengelegt – klassisches Pixel Binning. Für Fotos mit einer Auflösung von 12 MP heißt es, dass bis zu einer Zoomstufe von 10-fach nichts nachbearbeitet werden muss. Hier kann die Kamera-Software einfach auf die Pixel in der Bildsensor-Mitte zugreifen.

Bei einem 100×-Zoom muss also Googles neue KI-Nachbearbeitung zu einem Bildpixel auf dem Sensor 10 weitere Bildpixel generieren. Das Generieren funktioniert auf dem Smartphone, nicht in der Cloud, ihr braucht also keine Internetverbindung dafür.

Der Pro-Resolution-Zoom ist auf dem Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold verfügbar, nicht aber auf dem Basismodell (© Severin Pick / GIGA)

Pro-Resolution-Zoom: Erste Testfotos

Ein erster Test erfolgte mit dem Efeu vor dem Bürofenster. Einen kurzen Schnappschuss später zeigt sich bereits, wie gut die KI Details abbilden kann.

Das Originalfoto mit 100×-Zoom (© Severin Pick / GIGA) 100× Pro-Resolution Zoom (© Severin Pick / GIGA)

Der erste Eindruck ist sehr positiv: Details werden gut herausgearbeitet, an den Blattspitzen erkennt man etwa bereits die leichte Rötung durch den anstehenden Herbst.

100×-Zoom der Rathausuhr, ohne KI-Zoom (© Severin Pick / GIGA) 100×-Zoom der Rathausuhr, mit KI-Zoom (© Severin Pick / GIGA)

Und auch der 100-fach-Zoom auf die Rathausuhr überzeugt auf den ersten Blick. Kritik gibt es da höchstens in Details. Das äußerste Muster um die Uhr wirkt etwas unregelmäßig.

Von Weitem sind kaum noch Details für den Sensor sichtbar (© Severin Pick / GIGA) Das kann dann auch die KI nicht mehr retten (© Severin Pick / GIGA)

Wo kaum Details sind, weiß auch die KI nicht mehr weiter: Mit etwa zwei Kilometern Abstand verwischen die römischen Zahlen auf dem Zifferblatt der Rathausuhr zu einem unidentifizierbaren Muster.

Der 100× Zoom steht der Siegessäule nicht so gut (© Severin Pick / GIGA) Auch mit Upscaling fehlen viele Details (© Severin Pick / GIGA)

Und auch bei der Siegessäule zeigt sich: Wenn keine Bildinformationen da sind, versucht der Super-Resolution-Zoom auch nicht zwangsweise, welche zu erstellen. Stattdessen wird nur etwas geglättet. Das ist vollkommen ok, sieht aber im Ergebnis etwa so aus, als handle es sich bei der Siegessäule um ein Low-Poly-Modell aus PlayStation-1-Zeiten.

Wem gehört dieser Heißluftballon? IVEL, LVELi, WEU? (© Severin Pick / GIGA)

Gelegentlich kommt es dann doch zu größeren Fehlern. Gerade Text wird aus großer Distanz nicht gut rekonstruiert.

Fazit: Endlich ein brauchbarer Digitalzoom für Smartphone-Kameras

In der Vergangenheit gab es viele Smartphones, die mit hohen Zoomstufen geworben haben ­– mir kommt etwa zuerst der „100× Space Zoom“ des Samsung Galaxy S20 Ultra aus dem Jahr 2020 in den Sinn, oder Huawei, die 2019 mit dem P30 Pro einen eigenen Mond-Modus vorgestellt haben. Nur ist Google zum ersten Mal das gelungen, was andere versprochen haben: ein wirklich brauchbarer digitaler Zoom auch in hohen Zoomstufen.

Es werden durch das KI-Upscaling viele Details aus den ansonsten verrauschten Fotos herausgearbeitet. Sollten keine Details da sein, wird kaum etwas hinzugedichtet. Die Fotos können grundsätzlich überzeugen.

Etwas Kritik sollte an dieser Stelle aber dann doch noch fallen. Innerhalb der Google-Fotos-App wird man bei Aufnahmen darauf hingewiesen, wenn der Pro-Resolution-Zoom zum Einsatz kommt. Das ist außerhalb der Smartphone-App nicht der Fall. Weder im Web-Interface von Google, noch in den EXIF-Daten der Fotos ist erkennbar, dass hier KI zum Einsatz kam. Das mag für die meisten Fotos verkraftbar sein. Wenn es aber wirklich darum geht, zu beurteilen, wie „echt“ ein Foto ist, muss diese Information irgendwo auffindbar sein, sei es als Info in Google Fotos, oder als Wasserzeichen, wie Samsung es bei seinen KI-Bildern hinzufügt.