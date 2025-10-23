Unverzichtbar für Auto oder Fahrrad: Lidl verkauft bald einen handlichen Notfallhelfer für 22,99 €

Falls ihr oft mit Fahrrad oder Auto unterwegs seid, kann euch ein platter Reifen auch mal ausbremsen. Das könnt ihr mit dem Kompressor von Lidl verhindern.

Sicherheit für unterwegs

Ob auf zwei oder vier Rädern: Für 22,99 Euro bekommt ihr ab dem 27. Oktober 2025 in den Lidl-Filialen (im Lidl-Prospekt anschauen) oder schon jetzt im Onlineshop des Discounters (via Lidl-Shop) einen tragbaren Kompressor, der euch freue Fahrt gewährt.

Tragbarer Akku-Kompressor »USKT 60 C4 « Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:17 Uhr

Wer benötigt einen tragbaren Kompressor?

Autofahrer: Wer oft mit seinem Kraftfahrzeug unterwegs ist, ist mit einem mobilen Kompressor auf der sicheren Seite.

Zweiradfahrer: Auch für alle, die auf zwei Rädern unterwegs sind, ist ein solcher Kompressor ein wichtiger Begleiter. Mit den entsprechenden Ventilen ausgestattet, eignen sich diese Pumpen auch für Fahrräder, Motorräder oder E-Scooter.

Sportler: Aber auch für Ballsportler sind die handlichen Kompressoren sinnvoll. In den meisten Fällen ist im Lieferumfang auch ein Ventil für Fuß- und Basketbälle enthalten – so kann das Spiel schnell wieder weitergehen.

Fußgänger: Selbst wenn ihr als Fußgänger ab und zu auf mietbare E-Scooter umsteigt, ist ein mobiler Kompressor wohl zu viel des Guten. Denn die Elektro-Gefährte sind in der Regel gewartet, sodass ihr euch um sie nicht selbst kümmern müsst.

Das bekommt ihr mit dem Lidl-Kompressor

Der von ULTIMATE SPEED® gefertigte Akku-Kompressor "USKT 60 C4" ist für Fahrräder, Autos, Fahrräder und Freizeitartikel geeignet und bringt vier Ventile mit. Der Lithium-Akku verfügt über 4 x 500 mAh bei 12,8 V und 6,4 Wh. Luftdruck liefert das Gerät bis 4,1 bar (60 PSI). Der Druck reicht für einen Autoreifen, zwei Motorradreifen und vier Fahrradreifen aus.

Der Druckluftschlauch lässt sich im Gehäuse verstauen, ein Transportbeutel für den Kompressor ist im Lieferumfang enthalten. Zudem gibt es ein Ladekabel (USB-C auf USB A) und ein USB-Ladegerät für den Zigarettenanzünder mit zwei USB-A-Ausgängen.

Tragbarer Akku-Kompressor »USKT 60 C4 « Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:17 Uhr

Die Alternativen zum Lidl-Kompressor

Wenn ihr das Angebot verpasst, findet ihr mit dem Xiaomi Portable Electric Air Compressor (auf Amazon ansehen) beim US-Versandriesen für derzeit 38,71 Euro eine ideale Alternative, die noch ein paar Vorteile mitbringt.

In schlichtem Grau und mit einem Bedienrad im iPod-Stil gehalten, verfügt das Gerät über ein großes Digitaldisplay und Modi für Fahrräder, Autos, Motorräder, Bälle und Elektroroller – und einen manuellen Modus.

Mit einem Druck von bis zu 150 PSI (10,3 bar) lassen sich laut Hersteller knapp zehn Reifen aufpumpen. Der integrierte 2000mAh-Akku sorgt für ausreichend Leistung, der Schnellanschluss-Ventiladapter macht die Nutzung intuitiv.

Amazon-Kunde "Leuchtfeuer" sieht in dem Xiaomi-Kompressor ein sinnvolles Gadget: "Das Gerät ist kompakt, gut verarbeitet und vor allem kinderleicht zu bedienen. Schon beim ersten Einsatz war die Handhabung absolut selbsterklärend – einfach den gewünschten Reifendruck einstellen, den Schlauch anschließen und auf Start drücken."

Eine weitere Alternative findet ihr mit dem Olvy Luftkompressor für 37,99 Euro (bei Kaufland ansehen). Ebenfalls mit großem und hellem Digitaldisplay sorgt ein 7000mAh-Akku für genügend Druck. Per Touchscreen können Werte wie BAR, PSI, KPA und KG/CM² selbst bei Dunkelheit problemlos abgelesen werden. Laut Hersteller werden Autoreifen in circa 60 Sekunden aufgepumpt.

Ein Kaufland-User befindet das Gerät als "Ideal für unterwegs": "Die Bedienung ist einfach. Und das Gerät ist sehr leicht an Gewicht. Da ich gerne weitere Strecken fahre, gibt es mir Sicherheit, den Reifendruck jederzeit und überall selbst überprüfen und nachfüllen zu können."

