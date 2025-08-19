Update-Alarm bei Apple: iPhone-Nutzer müssen schon bald wieder ran

Apple zwingt euch bald zum nächsten Update – und es gibt einen guten Grund dafür.

Apple schaltet bald das nächste iOS-Update für das iPhone frei. Laut einem bekannten Leaker steht iOS 18.6.2 in den Startlöchern. Nutzerinnen und Nutzer sollten sich also schon bald auf ein weiteres Update einstellen – diesmal geht es wohl wieder um Fehlerkorrekturen und vor allem um sicherheitsrelevante Verbesserungen.

Nach iOS 18.6.1: Neues iPhone-Update bahnt sich an

Ein Leaker mit nachweislich treffsicherer Historie – der laut MacRumors allerdings lieber nicht namentlich genannt werden möchte – will bereits konkrete Hinweise auf iOS 18.6.2 mit der Build-Nummer 22G100 entdeckt haben. Allerdings räumt er selbst ein: Gut möglich, dass es sich dabei lediglich um eine überarbeitete Version von iOS 18.6.1 handelt.

Ein ähnliches Szenario gab es schon im Vorjahr, als Apple kurzfristig auf eine angepasste Version von iOS 17.5.1 für das iPad setzte, obwohl zuvor ein größeres Update im Gespräch war.

Erst vergangene Woche hat Apple iOS 18.6.1 sowie watchOS 11.6.1 verteilt. Besonders erfreulich für Apple-Watch-Besitzer in den USA: Die Blutsauerstoffmessung auf den Modellen Series 9, Series 10 und Ultra 2 funktioniert wieder – wenn auch mit einer technischen Anpassung. Die Berechnungen laufen nun nicht mehr direkt auf der Uhr, sondern über das gekoppelte iPhone.

Was iPhone-Nutzer vom nächsten Update erwarten können

Wie so oft bei kleineren Zwischenschritten dürfte Apple vor allem Bugs beheben und Sicherheitslücken schließen. Möglich sind außerdem Feinschliffe an der frisch reaktivierten Blutsauerstofffunktion der Apple Watch. Große Neuerungen und weitere Features sind hingegen nicht zu erwarten.

Fest steht: Wer sein iPhone sicher nutzen will, sollte das kommende Update zeitnah installieren – sobald es von Apple freigegeben wird. Andernfalls geht man ein entsprechendes Sicherheitsrisiko ein.

