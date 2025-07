Update-Alarm fürs iPhone: Apple macht nächste Woche Ernst

Apple schaltet in den Release-Modus – was jetzt auf euer iPhone kommt, zählt für eure Sicherheit.

Noch bevor im Herbst das große Update auf iOS 26 erscheint, rollt Apple in Kürze ein weiteres, wichtiges Update für alle iPhone-Nutzer aus: iOS 18.6 steht in den Startlöchern und wird bereits Anfang nächster Woche erwartet.

iOS 18.6: Apple benennt iPhone-Beta um – Release steht vor der Tür

Der jüngste Hinweis auf den nahenden Release kommt direkt von Apple selbst: Die bisherige Beta 4 von iOS 18.6 wurde nämlich kurzerhand in die finale Version umbenannt, was in der Apple-Welt bedeutet: Das ist der sogenannte Release Candidate – und dieser wandert erfahrungsgemäß binnen weniger Tage auf alle iPhones weltweit. Auch die offiziellen Release Notes hat Apple bereits veröffentlicht (Quelle: MacRumors).

Zwar handelt es sich um ein kleineres Update, inhaltlich ist iOS 18.6 aber alles andere als irrelevant. Apple spricht von „wichtigen Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“. Ein konkreter Bugfix betrifft die Fotos-App: Dort konnte es bisher zu Problemen beim Teilen von Erinnerungsfilmen kommen – das soll nun behoben sein.

Auch wenn Apple nicht alle Sicherheitslücken im Detail nennt, ist klar: Wer sein iPhone bestmöglich absichern will, sollte das Update installieren, sobald es verfügbar ist.

Und wie geht’s weiter?

Nach iOS 18.6 ist das nächste kleinere Update schon in Sicht: iOS 18.7 ist voraussichtlich für September eingeplant und wird ebenfalls zusätzliche Security-Patches mitbringen. Doch wer es kaum erwarten kann, experimentiert vielleicht schon mit der aktuellen iOS 26 Public Beta, die seit dieser Woche zum Download bereitsteht. Parallel gibt es öffentliche Betas für iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26 und watchOS 26.

iOS 18.6 bringt keine wirklich neuen Features, aber Stabilität und Sicherheit. Für viele iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer dürfte es ein stilles, aber sinnvolles Pflicht-Update sein – gerade, wenn man Wert auf ein reibungsloses System legt. Der Rollout wird voraussichtlich in den kommenden Tagen starten. Wer keine automatische Aktualisierung aktiviert hat, sollte kommende Woche also in den Einstellungen nach dem Update schauen.