Update hängt beim Google Pixel? So bekommt ihr es trotzdem aufs Handy

Normalerweise werden Software- sowie Sicherheitsupdates automatisch auf euer Google-Pixel-Smartphone heruntergeladen, sofern das Gerät online ist und eine neue Version existiert. Manchmal ist es allerdings nötig, den Update-Vorgang zu erzwingen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neues Android-Update für Google Pixel installieren

So lässt sich die Android-Version auf dem eigenen Pixel-Gerät prüfen und aktualisieren:

Öffnet die Einstellungen auf eurem Pixel-Gerät. Scrollt nach unten und tippt auf System. Wählt Systemupdate. Hier findet ihr Angaben zur installierten Android-Version. Falls ein Update verfügbar ist, tippt auf Herunterladen und Installieren. Ansonsten erscheint die Meldung „Ihr System ist auf dem neuesten Stand“.

So könnt ihr die Sicherheits-Updates aktualisieren:

Öffnet die Einstellungen Steuert den Bereich „Sicherheit & Datenschutz“ an. Dort findet ihr Sicherheitsupdate und Google Play-Systemupdate. Beide könnt ihr einzeln anstoßen, wenn neue Versionen für euer Gerät verfügbar sind.

Anzeige

Google Pixel: Wie lange gibt es Updates?

Google Pixel Modelle 5 bis 7, erhalten 5 Jahre lang Updates. Für die Modelle 8 bis 10 Pro Fold stellt Google 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates zur Verfügung. Das entspricht dem längsten Update-Zeitraum, den Google bisher für seine Smartphones zugesichert hat. Die alten Pixel-Smartphones 3 bis 5a erhalten keine neuen Updates mehr.

Modell Garantierte Android-Updates bis mindestens Garantierte Sicherheits-Updates bis mindestens Google Pixel 10/ 10 Pro/ 10 Pro XL/ 10 Pro Fold Oktober 2032 Oktober 2032 Google Pixel 9/ 9 Pro/ 9a August 2031 August 2031 Google Pixel 8/ 8 Pro Oktober 2030 Oktober 2030 Google Pixel Fold 26. Juni 2026 25. Juni 2026 Google Pixel 7a 8. Mai 2026 7. Mai 2028 Google Pixel 7/ 7 Pro Oktober 2025 Oktober 2027 Google Pixel 6/ 6 Pro Oktober 2024 Oktober 2026 Google Pixel 6a Juli 2025 Juli 2027

Anzeige

Was sind Pixel Drops?

Mit Pixel Drops erhalten eure Smartphones (Modelle 8 bis 10 Pro Fold) regelmäßig Softwareupdates von Google. Diese enthalten neue Funktionen, verbesserte Sicherheit, Fehlerkorrekturen und Betriebssystemupdates.

Pixel Drops erscheinen ungefähr zweimal pro Jahr, je nachdem welches Gerät und welche Android-Version ihr habt. Ihr installiert sie direkt über die Systemupdates.

Öffnet die Einstellungen auf eurem Gerät. Tippt auf System > Softwareupdate

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.