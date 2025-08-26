Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Update hängt beim Google Pixel? So bekommt ihr es trotzdem aufs Handy

Martin Maciej
Martin Maciej,
2 min Lesezeit
Ausschnitt Google Pixel 10, Android Logo verschwommen im Hintergrund
Updates halten euer Google Pixel sicher, schnell und bringen neue Funktionen aufs Handy. (© IMAGO / Kyodo News / Imagebroker / Bearbeitung GIGA)
Normalerweise werden Software- sowie Sicherheitsupdates automatisch auf euer Google-Pixel-Smartphone heruntergeladen, sofern das Gerät online ist und eine neue Version existiert. Manchmal ist es allerdings nötig, den Update-Vorgang zu erzwingen.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Neues Android-Update für Google Pixel installieren
  2. 2.Google Pixel: Wie lange gibt es Updates?
  3. 3.Was sind Pixel Drops?

Neues Android-Update für Google Pixel installieren

So lässt sich die Android-Version auf dem eigenen Pixel-Gerät prüfen und aktualisieren:

  1. Öffnet die Einstellungen auf eurem Pixel-Gerät.
  2. Scrollt nach unten und tippt auf System.
  3. Wählt Systemupdate.
  4. Hier findet ihr Angaben zur installierten Android-Version. Falls ein Update verfügbar ist, tippt auf Herunterladen und Installieren. Ansonsten erscheint die Meldung „Ihr System ist auf dem neuesten Stand“.
Poster

So könnt ihr die Sicherheits-Updates aktualisieren:

  1. Öffnet die Einstellungen
  2. Steuert den Bereich „Sicherheit & Datenschutz“ an.
  3. Dort findet ihr Sicherheitsupdate und Google Play-Systemupdate.
  4. Beide könnt ihr einzeln anstoßen, wenn neue Versionen für euer Gerät verfügbar sind.
Google Pixel: Wie lange gibt es Updates?

Google Pixel Modelle 5 bis 7, erhalten 5 Jahre lang Updates. Für die Modelle 8 bis 10 Pro Fold stellt Google 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates zur Verfügung. Das entspricht dem längsten Update-Zeitraum, den Google bisher für seine Smartphones zugesichert hat. Die alten Pixel-Smartphones 3 bis 5a erhalten keine neuen Updates mehr.

Modell

Garantierte Android-Updates bis mindestens

Garantierte Sicherheits-Updates bis mindestens

Google Pixel 10/ 10 Pro/ 10 Pro XL/ 10 Pro Fold

Oktober 2032

Oktober 2032

Google Pixel 9/ 9 Pro/ 9a

August 2031

August 2031

Google Pixel 8/ 8 Pro

Oktober 2030

Oktober 2030

Google Pixel Fold

26. Juni 2026

25. Juni 2026

Google Pixel 7a

8. Mai 2026

7. Mai 2028

Google Pixel 7/ 7 Pro

Oktober 2025

Oktober 2027

Google Pixel 6/ 6 Pro

Oktober 2024

Oktober 2026

Google Pixel 6a

Juli 2025

Juli 2027

Was sind Pixel Drops?

Mit Pixel Drops erhalten eure Smartphones (Modelle 8 bis 10 Pro Fold) regelmäßig Softwareupdates von Google. Diese enthalten neue Funktionen, verbesserte Sicherheit, Fehlerkorrekturen und Betriebssystemupdates.

Pixel Drops erscheinen ungefähr zweimal pro Jahr, je nachdem welches Gerät und welche Android-Version ihr habt. Ihr installiert sie direkt über die Systemupdates.

  1. Öffnet die Einstellungen auf eurem Gerät.
  2. Tippt auf System > Softwareupdate

