Update hängt beim Google Pixel? So bekommt ihr es trotzdem aufs Handy

Normalerweise werden Software- sowie Sicherheitsupdates automatisch auf euer Google-Pixel-Smartphone heruntergeladen, sofern das Gerät online ist und eine neue Version existiert. Manchmal ist es allerdings nötig, den Update-Vorgang zu erzwingen.
Neues Android-Update für Google Pixel installieren
So lässt sich die Android-Version auf dem eigenen Pixel-Gerät prüfen und aktualisieren:
- Öffnet die Einstellungen auf eurem Pixel-Gerät.
- Scrollt nach unten und tippt auf System.
- Wählt Systemupdate.
- Hier findet ihr Angaben zur installierten Android-Version. Falls ein Update verfügbar ist, tippt auf Herunterladen und Installieren. Ansonsten erscheint die Meldung „Ihr System ist auf dem neuesten Stand“.
So könnt ihr die Sicherheits-Updates aktualisieren:
- Öffnet die Einstellungen
- Steuert den Bereich „Sicherheit & Datenschutz“ an.
- Dort findet ihr Sicherheitsupdate und Google Play-Systemupdate.
- Beide könnt ihr einzeln anstoßen, wenn neue Versionen für euer Gerät verfügbar sind.
Google Pixel: Wie lange gibt es Updates?
Google Pixel Modelle 5 bis 7, erhalten 5 Jahre lang Updates. Für die Modelle 8 bis 10 Pro Fold stellt Google 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates zur Verfügung. Das entspricht dem längsten Update-Zeitraum, den Google bisher für seine Smartphones zugesichert hat. Die alten Pixel-Smartphones 3 bis 5a erhalten keine neuen Updates mehr.
Modell
Garantierte Android-Updates bis mindestens
Garantierte Sicherheits-Updates bis mindestens
Google Pixel 10/ 10 Pro/ 10 Pro XL/ 10 Pro Fold
Oktober 2032
Oktober 2032
Google Pixel 9/ 9 Pro/ 9a
August 2031
August 2031
Google Pixel 8/ 8 Pro
Oktober 2030
Oktober 2030
Google Pixel Fold
26. Juni 2026
25. Juni 2026
Google Pixel 7a
8. Mai 2026
7. Mai 2028
Google Pixel 7/ 7 Pro
Oktober 2025
Oktober 2027
Google Pixel 6/ 6 Pro
Oktober 2024
Oktober 2026
Google Pixel 6a
Juli 2025
Juli 2027
Was sind Pixel Drops?
Mit Pixel Drops erhalten eure Smartphones (Modelle 8 bis 10 Pro Fold) regelmäßig Softwareupdates von Google. Diese enthalten neue Funktionen, verbesserte Sicherheit, Fehlerkorrekturen und Betriebssystemupdates.
Pixel Drops erscheinen ungefähr zweimal pro Jahr, je nachdem welches Gerät und welche Android-Version ihr habt. Ihr installiert sie direkt über die Systemupdates.
- Öffnet die Einstellungen auf eurem Gerät.
- Tippt auf System > Softwareupdate