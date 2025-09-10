Update oder Abstellgleis? Diese iPhones sind mit iOS 26 offiziell raus!

Das neue Betriebssystem für iPhones heißt iOS 26 und erscheint Ende September. Wir zeigen euch hier, welche Geräte aus dem Update-Zyklus fliegen und welche iPhones bzw. Tablets mit iOS 26 und iPad OS 26 ausgestattet werden.

Der Release von iOS 26 steht fest

Während des September-Events kündigte Apple das Veröffentlichungsdatum des neuen iPhone-Betriebssystems an, das iOS 26 statt iOS 19 heißt. Ab Montag, 15. September 2025 könnt ihr die neue Version mit Glas-Optik herunterladen und installieren.

Wollt ihr euch in Zukunft für Beta-Tests neuer iOS-Versionen anmelden, könnt ihr das auf der offiziellen Website von Apple tun.

Unterstützte Geräte für das Update auf iOS 26

Die Gerüchte im Internet haben sich mit dem WWDC bestätigt: Das iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max werden keine Aktualisierungen mehr erhalten. Die Geräte aus 2018 fallen also aus dem Update-Zyklus. Darüber hinaus bestätigt Apple iOS 26 für die folgenden Geräte:

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air (2025)

iPhone 16e (2025)

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max (2024)

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (2023)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max und iPhone SE – 3. Generation (2022)

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max (2021)

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max und iPhone SE – 2. Generation (2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max (2019)

Wie schon in der Vergangenheit werden die neuen iPhones der 17er-Reihe bereits mit iOS 26 ausgeliefert. Mit dem September-Event bestätigte Apple das Datum für die Vorbestellungen mit dem 12. September 2025.

iPad OS 26: Diese Tablets erhalten das Update

Die Nummerierung der neuen Betriebssysteme gilt auch für iPads und iPad OS 26. Die Kompatibilität mit iPad OS 26 hängt von M- oder A-Prozessoren der neuen Generation ab. Diese Geräte werden unterstützt:

iPad Pro : M4-Chip, 12,9″ ab 3. Generation (A12X), 11″ ab 3. Generation (A12X)

: M4-Chip, 12,9″ ab 3. Generation (A12X), 11″ ab 3. Generation (A12X) iPad Air : M2-Chip und neuer, 3. Generation (A12 Bionic) und neuer

: M2-Chip und neuer, 3. Generation (A12 Bionic) und neuer iPad (Standardmodell) : A16-Chip (11. Generation), 8. Generation (A12) und neuer

: A16-Chip (11. Generation), 8. Generation (A12) und neuer iPad mini: A17 Pro-Chip, 5. Generation (A12) und neuer

