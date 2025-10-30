Updates für Windows 11: Microsoft spricht Klartext

Microsoft räumt bei Windows-Updates auf.
Microsoft zieht den Schlussstrich unter kryptischen Update-Bezeichnungen. Nutzer sehen im Update-Menü bei Windows 11 künftig leicht verständliche Begriffe wie „Sicherheitsupdate“ oder „Vorschauupdate“.
Mehr Klarheit bei Windows-Updates
Bisher tragen Updates Namen wie „2025-10 Kumulatives Update für Windows 11 Version 24H2 für x64-basierte Systeme (KB5066835) (26100.6899)“. Treiber-Updates heißen beispielsweise „Intel(R) Corporation - HIDClass - 2.2.2.17“.
Damit soll bald Schluss sein. In einem Blog-Post zeigt Microsoft Beispiele für neue Update-Titel:
Update-Typ
Neuer Titel
Monatliche Sicherheitsupdates
Sicherheitsupdate (KB5034123) (26100.4747)
Nicht sicherheitsrelevante Updates der monatlichen Vorschau
Vorschauupdate (KB5062660) (26100.4770)
.NET Framework Sicherheitsupdates
.NET Framework-Sicherheitsupdate (KB5056579)
.NET Framework nicht sicherheitsrelevanter Updates
.NET Framework Vorschauupdate (KB5056579)
Treiberupdates
Logitech-Treiberupdate (123.331.1.0)
Updates für KI-Komponenten
Phi Silica AI Component Update (KB5064650) (1.2507.793.0)
Die neue Namensgebung soll mit dem optionalen Oktober-Update für Windows 11 starten und neue Updates sowie den Update-Verlauf in den Einstellungen eures Rechners umfassen. Aktualisierungen im Microsoft Update-Katalog oder in den Windows Server Update Services (WSUS) behalten die bisherige Namensgebung. Auch bei Titeln für Windows-Featureupdates ändert sich nichts.
So begründet Microsoft den Schritt
Microsoft erklärt, dass Update-Titel lesbarer und verständlicher werden sollen. Sie sollen sich auf wesentliche Details konzentrieren und technische Begriffe wie Plattformarchitektur oder Datumspräfixe außen vor lassen. Die KB- und Build-Nummer bleibt allerdings Teil der neuen Namen.
Neben der Lesbarkeit will das Tech-Unternehmen auch für eine einheitliche und vorhersehbare Formatierung sorgen und sich an modernen Benutzeroberflächen orientieren. Auch die Barrierefreiheit soll so verbessert werden.