Upgrade bei Apple: Neues iPad Mini soll praktisches Feature bekommen

Bald könnte das iPad Mini ins Wasser fallen, ohne dass euch das Herz stehen bleibt.

Das iPad mini bekommt wohl ein Upgrade, das sich viele Besitzer schon lange gewünscht haben: Apple arbeitet laut einem Bloomberg-Bericht an einer neuen Version des kompakten Tablets, die deutlich wasserresistenter sein soll als bisher. Das Design des 2026er-Modells soll so überarbeitet werden, dass es Spritzwasser und kurze Eintauchvorgänge übersteht – ähnlich wie bei aktuellen iPhones mit IP68-Zertifizierung.

Damit würde Apple erstmals ein iPad mini entwickeln, das für den Alltag am Strand, im Garten oder auf Reisen gewappnet ist.

iPad Mini: Apple arbeitet an Wasserschutz

Apple positioniert das iPad mini damit neu: weg vom reinen „Zweitgerät“ hin zu einem robusten, hochwertigen Allround-Tablet. Das ist auch eine Antwort auf die wachsende Konkurrenz aus Südkorea und China, wo wasserfeste Android-Tablets längst zum Standard gehören.

Das aktuelle iPad mini der sechsten Generation kam 2021 auf den Markt – mit neuem Design, USB-C-Anschluss und A15-Chip, aber ohne jeglichen Schutz gegen Feuchtigkeit.

Vier Jahre später scheint Apple also bereit, diesen blinden Fleck zu bereinigen und dem kleinsten iPad ein Stück iPhone-Technik zu spendieren. Der Schritt passt zur allgemeinen Strategie des Konzerns, seine Geräte langlebiger, nachhaltiger und für den Alltag robuster zu machen (Quelle: Bloomberg)

Apple spendiert iPad Mini OLED-Panel

Noch ist allerdings nicht klar, welche Zertifizierung Apple für das iPad Mini anstrebt, also wie wasserfest es wirklich sein soll. Außerdem ist bei den IP-Schutz-Standards ohnehin Vorsicht angebracht, denn diese gelten nur für neue Geräte – regelmäßiger Gebrauch kann den Schutz deutlich abschwächen.

Trotzdem macht Apple hier mit dem iPad Mini einen Schritt in die richtige Richtung – und wertet die nächste Version des Tablets wohl zusätzlich auch noch mit einem OLED-Panel auf.