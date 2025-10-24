USB-Stick sicher entfernen: Wann man es wirklich noch braucht – und wann nicht mehr

Möchtet ihr extern angeschlossene Hardware von einem PC entfernen, wird empfohlen, das Gerät zunächst „auszuwerfen“. Das gilt zum Beispiel, wenn man einen USB-Stick entfernen will. Aber muss man das überhaupt und was kann man tun, wenn die Anzeige „Hardware sicher entfernen“ fehlt?

Was bedeutet „Hardware sicher entfernen“ und ist das noch notwendig?

Verbindet ihr einen USB-Stick oder einen anderen externen Datenträger mit einem PC oder Laptop, erscheint in der Taskleiste der Hinweis „Hardware sicher entfernen“ oder „USB-Stick auswerfen“. Bei modernen Systemen muss man diesen Vorgang nicht mehr unbedingt durchführen. Allerdings kann es unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem sinnvoll sein, ein Laufwerk zunächst auszuwerfen, bevor man es abzieht. Wenn ihr einen USB-Stick oder eine externe Festplatte an eurem Computer nutzt, schreibt das Betriebssystem (Windows, macOS, Linux) Daten nicht immer sofort komplett auf das Laufwerk. Stattdessen werden sie im Cache zwischengespeichert, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Wenn man die Option „Hardware sicher entfernen“ klickt, sorgt das System dafür, dass:

alle noch ausstehenden Schreibvorgänge abgeschlossen sind,

das Gerät in einen sicheren Zustand versetzt wird,

keine Daten mehr übertragen werden.

Erst danach kann man das Laufwerk gefahrlos abziehen, ohne dass Dateien verloren gehen oder das Dateisystem beschädigt wird.

Seit Windows 10 (Version 1809) gibt es die Voreinstellung „Schnellentfernung“. Das bedeutet, der Schreib-Cache wird kaum genutzt und Daten werden schneller übertragen. So kann man sofort USB-Sticks oder Festplatten abziehen (Quelle: Microsoft). Wichtige Voraussetzung ist aber, dass keine Dateien mehr übertragen werden. Und Achtung: Überprüft sicherheitshalber, ob die „Schnelle Entfernung“ für das entsprechende Laufwerk aktiviert ist:

Verbindet das Gerät per USB mit dem PC oder Laptop. Drückt mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol von Windows. Wählt die Option „Datenträgerverwaltung“. Sucht das externe Speichermedium heraus und drückt mit der rechten Maustaste auf den Eintrag. So findet ihr den richtigen Laufwerkbuchstaben heraus. Öffnet hier die Eigenschaften. Steuert den Abschnitt „Richtlinien“ an. Überprüft, ob hier „Schnelles Entfernen“ oder „Bessere Leistung“ aktiviert ist. Ist „Bessere Leistung“ ausgewählt, solltet ihr die Option zum Auswerfen nutzen.

Wann man es auch besser tun sollte

Klickt auch lieber auf „Hardware sicher entfernen“ beziehungsweise „Auswerfen“, wenn:

gerade Daten kopiert oder gespeichert wurden,

größere Dateien oder viele kleine Dateien übertragen wurden,

ihr ein externes Laufwerk mit NTFS/exFAT nutzt,

ihr nicht sicher seid, ob der Schreibvorgang fertig ist,

oder das System mit einer älteren Windows-Version läuft.

Hardware sicher entfernen (Windows 10/11)

Geht so vor:

Sucht in der Taskleiste unten rechts nach dem Symbol „Hardware sicher entfernen“. Unter Umständen müsst ihr die ausgeblendeten Symbole mit ^ einblenden. Klickt es an und dann auf den USB-Datenträger, den ihr abziehen möchtet. Hier ist das Symbol „Hardware sicher entfernen“. (© GIGA)

„Hardware sicher entfernen“ fehlt: Symbol wieder einblenden

Wenn das Symbol für „Hardware sicher entfernen“ nicht angezeigt wird, ist es vermutlich ausgeblendet. So könnt ihr es wieder einblenden:

Klickt mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und wählt „Taskleisteneinstellungen“ aus. Klickt auf den Eintrag „Andere Taskleistensymbole“, um darunter weitere Einträge einzublenden. Stellt den Schalter neben „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ auf „Ein“. Hier lasst ihr das Symbol wieder in der Taskleiste anzeigen. (© GIGA)

Falls bei euch das Symbol immer noch nicht angezeigt wird, startet Windows neu und schaut, ob es nun in der Taskleiste auftaucht. Ansonsten hat unter Umständen ein Cleaner-Tool Registry-Daten oder Ähnliches durcheinander gebracht, wodurch das Icon jetzt fehlen könnte.