Vega OS: Amazon vs. Android – was ändert sich für Fire TV-Nutzer?

Bislang liefen Amazons Smart-Home-Geräte wie Echo-Lautsprecher oder Fire TV Sticks mit einer modifizierten Android-Version. Doch mit „Vega OS“ entwickelt Amazon seit Jahren ein eigenes Betriebssystem und jetzt wird es ernst. Aber was bedeutet das für euch als Nutzer? Wird Android tatsächlich ersetzt?

Was ist Vega OS überhaupt?

Vega OS ist Amazons eigenes Betriebssystem, entwickelt komplett ohne Googles Android. Es basiert auf Linux und soll langfristig auf vielen Amazon-Geräten zum Einsatz kommen. Die Entwicklung läuft laut Branchenquellen bereits seit mindestens fünf Jahren.

Ziele sind mehr Kontrolle über Updates, eine höhere Sicherheit und bessere Performance, ganz ohne Abhängigkeit von externen Entwicklern oder Lizenzmodellen. Der Fire TV Stick 4 K Select, der im Herbst 2025 vorgestellt wurde, ist das erste Gerät mit Vega OS (bei Amazon ansehen).

Warum Amazon Android trotzdem weiter nutzt

Trotz Vega OS scheint Amazon Android nicht sofort aufgeben zu wollen. Laut aktuellen Entwicklerdokumenten laufen neue Fire-TV-Modelle weiterhin mit Android, genauer gesagt mit einer angepassten Variante auf Basis von Android 14.

Das ist bemerkenswert, denn bisher kam maximal Android 11 zum Einsatz. Mit Android 14 wird erstmals seit 2015 wieder ein 64-Bit-System verwendet, was mehr Leistung bringt, aber auch höhere Anforderungen an die Hardware stellt.

Vorteile und Nachteile von Vega OS

Vorteile von Vega OS

Unabhängigkeit von Google & Lizenzmodellen

Schlankeres System, optimiert für Amazon-Hardware

Schnellere Updates möglich

Weniger Ressourcenverbrauch

Nachteile von Vega OS

Keine Unterstützung für klassische Android-Apps im APK-Format

Eingeschränkte App-Auswahl (kein Google Play Store)

Unklar, ob Sideloading weiterhin möglich bleibt

Entwickler müssen neu anpassen, dadurch mehr Aufwand für App-Portierungen

Vor allem die Einschränkung bei der App-Kompatibilität dürfte für viele Nutzer ein echter Nachteil sein. Bislang war es über Umwege möglich, beliebte Android-Apps auf Fire-TV-Geräten zu installieren. Das könnte unter Vega OS wegfallen.

Was bedeutet das für euch?

Kurz gesagt: Noch bleibt alles beim Alten, zumindest auf den Fire-TV-Sticks. Vega OS kommt langsam, aber sicher, zuerst auf Echo-Geräten, eventuell später auch auf günstigen Fire-TV-Varianten.

Premium-Geräte wie der Fire TV Cube oder neue Fire TV 4K-Modelle dürften dagegen auf die leistungsfähigere Android-14-Variante setzen.

Für euch bedeutet das:

Wer Flexibilität mit APK-Installationen will, sollte bei Android-basierten Fire-TV-Geräten bleiben.

Wer ein sicheres, schlankes System ohne Bloatware bevorzugt, könnte Vega OS in Zukunft spannend finden – vorausgesetzt, die App-Auswahl wächst.

Vega OS wird parallel ausgebaut. Ob sich das neue System durchsetzt, hängt stark von der Entwickler-Community und Amazons App-Strategie ab.

Aktuell profitiert ihr noch von der Vielfalt des Android-Ökosystems. Aber in den kommenden Jahren könnte Vega OS eine echte Alternative werden oder zumindest eine Option für ausgewählte Geräte.