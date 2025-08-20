Verbot an Schulen? Das gilt für Smartwatches in Deutschland

Viele Schüler tragen Smartwatches. Die Geräte sind praktisch: Sie zeigen Nachrichten, Anrufe oder erinnern an Termine. Gleichzeitig können sie aber auch Mitschnitte machen, Fotos schießen oder heimlich Informationen abrufen. Genau hier beginnt die Problematik in Schulen.

Gibt es ein generelles Verbot?

Ein bundesweites Smartwatch-Verbot an Schulen gibt es in Deutschland aktuell nicht. Ob Smartwatches erlaubt sind oder nicht, hängt in der Regel vom jeweiligen Bundesland, der Schulordnung und den individuellen Regeln der einzelnen Schule ab.

In Hessen gibt es ein Handyverbot während des Unterrichts. Dieses Verbot umfasst meist auch Smartwatches mit Kommunikations- oder Aufnahmefunktionen (Quelle: Hessenschau).

Für NRW ist hingegen nicht so ein generelles Verbot geplant, Smartwatches könnten aber strenger reguliert werden als normale Smartphones (Quelle: WDR).

Andere Bundesländer haben keine einheitliche Regelung und überlassen die Entscheidung den Schulen selbst.

„Geräte, die über keine unzulässige Abhörfunktion verfügen, sind Handys vergleichbar und können daher wie diese behandelt werden. Es bleibt der Schule vorbehalten, ob sie die Verwendung der Smartwatch als Uhr toleriert oder ob sie die gleichen Regeln wie für herkömmliche Handynutzung anwendet.“ Datenschutz RLP zur Handy- und Smartwatch-Nutzung in der Schulzeit

Smartwatches mit Abhörfunktion gelten als Abhörgeräte und sind seit dem 17. November 2017 durch die Bundesnetzagentur verboten (Quelle: Bildungsportal Niedersachsen). Schulen dürfen derartige Geräte einziehen und die Eltern zur Vernichtung auffordern. Geräte ohne unzulässige Abhörfunktion können wie Handys reguliert werden. Schulen dürfen in ihren Schulordnungen definieren, ob Smartwatches erlaubt, im Flugmodus zu nutzen oder komplett verboten sind.

Warum wollen Schulen Smartwatches einschränken?

Smartwatches und Apple Watches können nicht nur als Uhr genutzt werden, sondern auch:

Nachrichten empfangen und senden

Fotos oder Videos machen

Gespräche mitschneiden

Im Internet recherchieren

Täuschungsversuche bei Klassenarbeiten ermöglichen

Damit ergeben sich Datenschutzprobleme, eine Ablenkungsgefahr und auch Ungleichheiten zwischen Kindern, die ein solches Gerät haben, und denen, die keines besitzen.

Was bedeutet das für Schüler und Eltern?

Vorab informieren : Eltern sollten in die Schulordnung schauen oder direkt bei der Schulleitung nachfragen.

: Eltern sollten in die Schulordnung schauen oder direkt bei der Schulleitung nachfragen. Unterschied zwischen normaler Uhr und Smartwatch beachten : Eine klassische Armbanduhr ist überall erlaubt. Eine Smartwatch mit Funktionen wie Kamera oder Chat meist nicht.

: Eine klassische Armbanduhr ist überall erlaubt. Eine Smartwatch mit Funktionen wie Kamera oder Chat meist nicht. Bei Klassenarbeiten: In fast allen Schulen müssen Smartwatches – wie auch Handys – vor Prüfungen abgegeben oder ausgeschaltet werden.

Wenn das Kind eine Uhr zum Zeitablesen braucht, ist eine einfache analoge oder digitale Uhr ohne Zusatzfunktionen die sicherste Wahl für die Schule. Für die Freizeit kann die Smartwatch weiterhin genutzt werden.

So sieht es aus Ein deutschlandweites Smartwatch-Verbot gibt es nicht. Viele Schulen setzen jedoch ähnliche Regeln wie beim Handy um: Während des Unterrichts müssen Smartwatches ausgeschaltet oder abgelegt werden. Eltern sollten sich an der Schule ihres Kindes genau informieren, welche Vorgaben gelten. Martin Maciej

