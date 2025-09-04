Verbraucherzentrale klärt auf: In diesen Fällen lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher

Manchmal ist ein Akku am Balkonkraftwerk nur ein teures Spielzeug – und manchmal eine clevere Lösung.

Balkonkraftwerke sind in Deutschland längst keine Nischenlösung mehr. Rund eine Million dieser Mini-Solaranlagen versorgen inzwischen Haushalte mit selbst erzeugtem Strom. Immer öfter werden sie im Handel zusammen mit einem Batteriespeicher angeboten. Doch lohnt sich diese Kombination wirklich? Die Verbraucherzentrale NRW hat nachgerechnet – und die Antwort fällt differenziert aus.

Wann sich ein Akku-Speicher für Balkonkraftwerke lohnt

Ein einzelnes Solarmodul mit 400 Watt produziert pro Jahr etwa 280 Kilowattstunden Strom. Davon verbraucht ein Haushalt in der Regel rund 200 Kilowattstunden direkt, weil Kühlschrank, Router und andere Dauerverbraucher konstant Energie ziehen. Bleiben also nur rund 80 Kilowattstunden, die ungenutzt ins Netz fließen – ohne Vergütung.

Wer diese Energiemenge in einem Batteriespeicher auffangen möchte, kann damit höchstens rund 26 Euro pro Jahr sparen. Bei einem Anschaffungspreis ab 500 Euro und einer Laufzeit von 20 Jahren rechnet sich der Speicher also kaum, da er nur für 10 bis 15 Jahre ausgelegt ist.

Anders sieht es aus, wenn ihr Platz für mehrere Module habt. Bis zu vier Module mit einer Leistung von bis zu 2.000 Watt sind erlaubt. In solchen Fällen produziert die Anlage laut der Verbraucherzentrale NRW deutlich mehr Überschussstrom – und ein Speicher kann helfen, den Eigenverbrauch zu steigern. Mit rund 1.500 Euro Investition bleibt ein Balkonkraftwerk mit Speicher außerdem deutlich günstiger als eine große Dachanlage, die schnell 10.000 bis 20.000 Euro kostet.

Neben der reinen Wirtschaftlichkeit gibt es noch andere Argumente: Manche Speicher können bei einem Stromausfall als Notstromquelle einspringen. Modelle mit Inselbetrieb lassen unabhängig vom Stromnetz betreiben. Andere sind mobil nutzbar, etwa beim Camping. Für Menschen, die unabhängig bleiben oder zusätzliche Funktionen schätzen, kann der Kauf also lohnend sein – auch wenn die Amortisation sich nicht immer rechnet.

Fazit der Verbraucherzentrale NRW

Am Ende bleibt die klare Empfehlung der Verbraucherzentrale NRW: Für alle, die unkompliziert und ohne großes Rechnen an der Energiewende teilnehmen wollen, ist ein Balkonkraftwerk ohne Speicher die bessere Wahl. Denn auch wenn überschüssiger Strom ins Netz fließt – er wird von anderen verbraucht und erhöht insgesamt den Anteil erneuerbarer Energie im Strommix.

Man muss genau rechen Ich kann mich dem Fazit der Verbraucherzentrale NRW nur anschließen. Jeder, der kann, sollte sich auf jeden Fall ein Balkonkraftwerk anschaffen. Damit spart man viel Geld, ohne hohe Investitionskosten zu haben. Ein Akku-Speicher kann später auch noch nachgerüstet werden. Sei es ein Ankers Solix Solarbank 3 Pro (Test) mit vielen Premium-Features oder ein Marstek Jupiter C Plus (Test), der sich auf das Wesentliche fokussiert und deswegen günstig ist. Ein Balkonkraftwerk-Speicher lohnt sich erst, wenn ihr ein wirklich großes Balkonkraftwerk besitzt und viel Energie verschwenden würdet. Dadurch kann sich der Akku-Speicher innerhalb der Lebenszeit von meist 10 Jahren amortisieren. Nach über vier Jahren mit einem Balkonkraftwerk, weiß ich, wovon ich spreche. Peter Hryciuk

