Verbrenner-Aus: Deutschland ist auf dem Holzweg

Das Verbrenner-Aus ab 2035 wird zum Angstgegner hochstilisiert, dabei stimmen die Kunden längst ab – und sind dabei deutlich.

In der gesamten EU und auch in Deutschland gehen die Neuzulassungen von Benzinern und Diesel zurück, während E-Autos, Hybride und Plug-in-Hybride immer interessanter werden. Bis Ende August wurden 2025 1.132.603 reine Elektroautos neu in der EU zugelassen. Sie machen damit rund 15,8 Prozent der Neuzulassungen aus, ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024.

Benziner und Diesel nicht mehr gefragt

Auf der Gegenseite steht ein heftiges Minus bei Benzinern und Dieselfahrzeugen. Benziner wurden fast 20 Prozent (19,7) weniger neu zugelassen. Ihr Anteil fällt damit auf 28,1 Prozent. Beim Diesel steht ein Minus von 25,7 Prozent zu verbuchen, womit die Selbstzünder nur noch auf 9,4 Prozent der Neuzulassungen kommen. Insgesamt ist der Anteil klassischer Verbrenner mit 37,5 Prozent zwar noch immer hoch, doch im Vorjahresvergleich haben sie ordentlich eingebüßt (47,6 Prozent). Im betrachteten Zeitraum blieb die Zahl der Neuzulassungen mit einem Minus von 0,1 Prozent praktisch unverändert (Quelle: Verband europäischer Automobilhersteller ACEA).

Beliebter werden neben den reinen E-Autos auch Hybride. Mit einem Plus von genau 5 Prozent machen sie derzeit den größten Anteil an Neuzulassungen (34,7 Prozent) aus. Plug-in-Hybride sind noch selten (8,8 Prozent), wachsen aber mit einem Plus von 54,5 Prozent am schnellsten.

In Deutschland sieht es ähnlich aus: Der altbekannte Benziner allein verbuchte 2024 bis zum August 36,9 Prozent an den Neuzulassungen. 2025 stehen im gleichen Zeitraum noch 28,1 Prozent in den Büchern. Diesel machten 2024 bis Ende August 18,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Im laufenden Jahr kommen sie nur auf 14,9 Prozent.

Der Verbrenner ist ausgebrannt

Die Zahlen zeigen deutlich: Kunden in Deutschland und Europa kaufen weniger klassische Verbrenner, während Hybride und Elektroautos ihren Anteil vergrößern – wenn auch nicht so schnell, wie es zumindest vor einiger Zeit in der EU politisch noch gewünscht war, wie der ACEA anmerkt. Außerdem scheinen die E-Auto-Zahlen größer, als sie sind.

Doch der Markt entscheidet – wie von Experten erwartet – bereits, welcher Antrieb das Rennen machen soll. Und es sieht ganz so aus, als ob der Verbrenner Schritt für Schritt uninteressanter für Autofahrer wird. Dass Politiker und Autobauer gerade jetzt wieder stur auf den Verbrenner setzen wollen, wird damit nicht nur zu einem Schritt gegen den Markt, sondern auch zu einem ernsten wirtschaftlichen Risiko.

Deutschland fährt Autoindustrie sehenden Auges an die Wand Das oftmals so genannte „Verbrenner-Verbot“ in der EU ab 2035 – das tatsächlich keines ist –, wird auf Europaebene ebenso wie in der deutschen Politik aufgeheizt und instrumentalisiert. Stimmung machen gegen den politischen Gegner ist hierzulande mit wenigen anderen Themen so leicht wie mit dem Auto. Die unionsgeführte Regierung sollte sich – so programmatisch konservativ man sich auch geben will – allerdings eines sehr bewusst machen: Der Verbrenner ist technisch bereits überholt. Wer auf veraltete Technik setzt, wird vom Fortschritt ausgeschlossen, statt ihn mitbestimmen, gestalten, für sich nutzen zu können. Wer heute mit einem „Das schadet Wirtschaft und Arbeitsplätzen“-Argument Investitionen für die Zukunft Steine in den Weg legt, kann sich ziemlich sicher sein: In ein paar Jahren sieht es mit Wirtschaft und Arbeitsplätzen noch viel übler aus, wenn man sich heute nicht für Neues öffnet. Felix Gräber

