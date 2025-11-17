Vergesst Ikea: Skandinavisch-minimalistische Gemütlichkeit bei Aldi für 9,99 Euro

Ein Hauch von Skandinavien, ein Preis wie aus der Bastelabteilung – das ergibt bei Aldi eine gemütliche Lampe, perfekt für den Winter

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft LED-Papierlampe für 9,99 Euro

Ab dem 24. November verkaufen Aldi Süd und Nord eine LED-Papierlampe von Home Creation für 9,99 Euro pro Stück. Die kabellose Lampe, die auch bei Ikea im Regal stehen könnte, ist für den Innenbereich gedacht und nutzt 10 warmweiße LEDs, die durch das gefaltete Papier sanftes, wohnliches Licht abgeben. Einige Modelle kommen mit einem höhenverstellbaren Standfuß, alle mit Timerfunktion und 3 Jahren Garantie.

Anzeige

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Aldi sorgt für minimalistische Gemütlichkeit (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Schafft ihr es nicht zu Aldi, könnt ihr für etwas mehr bei Amazon zuschlagen:

Origami-Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung Moderner Papierbaum mit 20 warmweißen LEDs, Timer-Funktion und kompakter Größe von 28 x 24 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 05:33 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf?

Designfans mit Sinn für Minimalismus: Die Lampe fügt sich nahtlos in skandinavische, japanische oder moderne Wohnstile ein – schlicht, hell, ruhig.

Weihnachtsdeko-Muffel: Wer es dezent mag, aber dennoch Lichtakzente setzen will, bekommt hier eine Alternative zu Glitzer und Tannenzweigen.

Nicht empfehlenswert für: Haushalte mit Kleinkindern oder Haustieren, da das Papier empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann.

Die Lampe ist ein typisches Beispiel dafür, wie Aldi einfache Dekoartikel in ansprechendes Design übersetzt. Das gefaltete Papier erinnert an Origami, die Lichtwirkung ist weich und diffus, was besonders abends eine gemütliche Atmosphäre erzeugt. Durch den kabellosen Betrieb lässt sie sich flexibel auf Fensterbänken, Kommoden oder Esstischen platzieren – kein Kabelsalat, kein Steckdosenstress.

Optisch trifft sie den Nerv vieler aktueller Einrichtungsstile: Skandi trifft Japandi – natürliche Materialien, ruhige Formen, viel Weiß. Gerade im Winter, wenn grelles Licht unwillkommen ist, funktioniert diese Lampe als sanfter Lichtpunkt, der Räume wärmer wirken lässt.

Anzeige

Auch der Preis ist bemerkenswert: Für unter zehn Euro bekommt man eine Lampe, die in Design-Shops schnell das Dreifache kosten könnte. Damit ist sie nicht nur ein günstiger Hingucker, sondern auch ein Geschenk-Tipp für alle, die ihre Deko gern schlicht, aber besonders halten.

Wer eine stabilere Alternative in der gleichen Optik sucht, findet ein passendes Modell aus Wachs im Online-Shop von Lampenwelt.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.