Vergesst Lametta: Mit diesem Millennium Falke wird euer Weihnachtsbaum legendär

Ihr seid absolute „Star Wars“-Fans und Weihnachten ist euer Lieblingsfest? Wie gut, dass sich diese beiden Sachen kombinieren lassen.

Ihr wollt einen „Star Wars“-Fan so richtig glücklich machen oder seid selbst einer? Der offiziell lizenzierte Millennium Falke bei Elbenwald für 19,95 Euro sorgt als Baum-Schmuck für ein galaktisches Weihnachtsfest. Die detailgetreue Ausarbeitung macht das Schiff zu einem echten Hingucker und zu einem Detail, das allen Fans bei euren Weihnachtsfeiern ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Star Wars – Millennium Falcon | Weihnachtsbaum-Schmuck Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 15:02 Uhr

Für wen lohnt sich dieser besondere Weihnachtsbaum-Schmuck?

Für „Star Wars“-Enthusiasten, weil es sich um ein offiziell lizenziertes und detailliertes Sammlerstück handelt, das die Feiertage verschönert.

Für alle, die nach einem originellen Geschenk suchen, da der Falke eine witzige und thematisch passende Überraschung für Nerds und Filmfans ist.

Weniger für Besitzer von sehr kleinen Weihnachtsbäumen, da der Anhänger mit 12 cm Länge recht groß und für dünne Äste eventuell zu schwer sein könnte.

So galaktisch wird euer Weihnachtsbaum mit dem Millennium Falken

Was im Jahr 1977 ebenfalls zum ersten Mal als treuer Begleiter von Han Solo und seinem Freund Chewbacca zu sehen war: der Millennium Falke. Ein Schiff, das mittlerweile Kultstatus erreicht hat und bald schon als Weihnachts-Schmuck an eurem Weihnachtsbaum hängen kann.

Der bekannte Merch-Anbieter Elbenwald bietet den Schmuck-Anhänger als offiziell lizenzierten „Star Wars“-Christbaum-Schmuck an, der dank goldenem Band als Anhänger an einem Weihnachtsbaum aufgehängt werden kann.

Das Schiff ist aus dem Material Resin gefertigt und äußerst detailgetreu ausgearbeitet. Es wurde zudem von Hand bemalt. Die Maße belaufen sich auf B 9 x H 12 x T 1,6 cm.

Das kommt auch bei bisherigen Käufern sehr gut an: 12 von 14 Bewertungen geben die vollen 5 Sterne und freuten sich über das neue Schmuckstück am Weihnachtsbaum. Ein Nachteil, der deutlich wird, ist jedoch die Größe. Wie bereits erwähnt, solltet ihr den Millennium Falken lieber an einen stabileren Zweig oder Ast hängen.

Darüber hinaus kann sich der Falke das restliche Jahr, bis zum nächsten Weihnachten, als weiteres Sammlerstück bei euch präsentieren. Möge die Weihnachtsmacht mit euch sein.

