Vergiss Black Friday: Kaufland macht sein ganz eigenes Ding

Warum auf Black Friday warten, wenn Kaufland jetzt schon mit Rabatten um sich wirft?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kaufland startet seine „Sparfuchswoche“ und setzt damit ein deutliches Zeichen, noch bevor der eigentliche Black-Friday-Wahnsinn beginnt (jetzt bei Kaufland ansehen). Bis Mittwoch, den 5. November, lockt der Online-Marktplatz mit teils massiven Rabatten auf Produkte aus Technik, Haushalt, Wohnen und Lifestyle.

Sparfuchswoche bei Kaufland ansehen

Anzeige

Kauflands Strategie: Anti-Black-Friday, pro Eigenmarke

Statt auf den üblichen Rabatt-Zirkus zu setzen, nutzt Kaufland die Zeit vor dem großen Shopping-Event, um eigene Händler und Angebote in den Fokus zu rücken. Das Ergebnis: Eine Woche voll Preis-Feuerwerk, aber ohne künstlichen Countdown. Der Fokus liegt auf dauerhaften Online-Marktplatzhändlern, die mit stark gesenkten Preisen Reichweite gewinnen.

Bei Kaufland gibt es aktuell eine große Auswahl an Schnäppchen. (© Hersteller/Kaufland)

Anzeige

Warum sich ein Blick lohnt

Viele der gelisteten Produkte tragen das Label „Bestseller“ oder „Sparfuchs-Deal“, was auf besonders hohe Nachfrage hinweist. Gleichzeitig reicht die Spannweite von Technik bis Lifestyle – was die Aktion für eine breite Zielgruppe interessant macht. Statt Massenhysterie bietet Kaufland kontrollierte Vielfalt, faire Restposten-Deals und echte Sofort-Rabatte.

Tipp: Besonders günstige Angebote befinden sich in der Unter-50-Euro-Kategorie. Aber stöbert am besten selbst bei Kaufland und schaut, ob etwas für euch dabei ist.

Sparfuchswoche bei Kaufland ansehen

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.