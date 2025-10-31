Vergiss Black Friday: Kaufland macht sein ganz eigenes Ding

Warum auf Black Friday warten, wenn Kaufland jetzt schon mit Rabatten um sich wirft?
Kaufland startet seine „Sparfuchswoche“ und setzt damit ein deutliches Zeichen, noch bevor der eigentliche Black-Friday-Wahnsinn beginnt (jetzt bei Kaufland ansehen). Bis Mittwoch, den 5. November, lockt der Online-Marktplatz mit teils massiven Rabatten auf Produkte aus Technik, Haushalt, Wohnen und Lifestyle.
Sparfuchswoche bei Kaufland ansehen
Kauflands Strategie: Anti-Black-Friday, pro Eigenmarke
Statt auf den üblichen Rabatt-Zirkus zu setzen, nutzt Kaufland die Zeit vor dem großen Shopping-Event, um eigene Händler und Angebote in den Fokus zu rücken. Das Ergebnis: Eine Woche voll Preis-Feuerwerk, aber ohne künstlichen Countdown. Der Fokus liegt auf dauerhaften Online-Marktplatzhändlern, die mit stark gesenkten Preisen Reichweite gewinnen.
Warum sich ein Blick lohnt
Viele der gelisteten Produkte tragen das Label „Bestseller“ oder „Sparfuchs-Deal“, was auf besonders hohe Nachfrage hinweist. Gleichzeitig reicht die Spannweite von Technik bis Lifestyle – was die Aktion für eine breite Zielgruppe interessant macht. Statt Massenhysterie bietet Kaufland kontrollierte Vielfalt, faire Restposten-Deals und echte Sofort-Rabatte.
Tipp: Besonders günstige Angebote befinden sich in der Unter-50-Euro-Kategorie. Aber stöbert am besten selbst bei Kaufland und schaut, ob etwas für euch dabei ist.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.