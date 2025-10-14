Vergiss das iPhone 17: Apple überrascht diese Woche mit neuen Produkten

Neue Apple-Geräte schon diese Woche – ein bekannter Insider verrät, worauf ihr euch freuen könnt.

Apple zieht das Tempo an: Laut dem bestens vernetzten Bloomberg-Reporter Mark Gurman will der iPhone-Hersteller schon diese Woche gleich mehrere neue Produkte vorstellen. Konkret geht es um das iPad Pro, die Vision Pro und wahrscheinlich auch ein 14-Zoll-MacBook-Pro. Alle drei Geräte sollen mit dem brandneuen M5-Chip ausgestattet sein – eine kleine Überraschung, denn eigentlich rechnete man erst gegen Ende Oktober mit frischer Apple-Hardware (Quelle: Bloomberg).

iPad Pro, Vision Pro and MacBook Pro: Apple plant stillen Produkt-Start

Ein großes Event mit Bühne und Applaus wird es diesmal wohl nicht geben. Stattdessen setzt Apple laut Gurman auf das bewährte Konzept aus Pressemitteilungen im Newsroom und kurzen Produktvideos auf YouTube. Der Zeitpunkt ist allerdings etwas heikel: Am heutigen Montag ist in den USA Columbus Day, in Kanada Thanksgiving – zwei Feiertage, die dafür sprechen, dass Apple seine Neuheiten frühestens am oder ab Dienstag enthüllt.

iPad Pro: Leistungsschub, aber kaum Neues beim Design

Das neue iPad Pro ist ohnehin kein Geheimnis mehr. In Russland sind bereits Unboxing-Videos aufgetaucht, die das Gerät zeigen – inklusive Bestätigung: Im Inneren arbeitet der M5-Chip, flankiert von mindestens 12 GB RAM. Größere Designänderungen? Fehlanzeige. Einzige sichtbare Neuerung: Auf der Rückseite fehlt die Gravur „iPad Pro“. Sonst bleibt alles beim Alten – auch die Gerüchte um eine zweite Frontkamera haben sich bislang nicht bestätigt.

Die im Video aufgetauchten Geekbench-6-Werte deuten auf einen soliden Leistungszuwachs hin: Bis zu 12 Prozent mehr Multi-Core-Power und 36 Prozent schnellere Grafikleistung im Vergleich zum M4-Modell. Kein Quantensprung, aber ein deutliches Zeichen, dass Apple den M5-Chip zügig in seine gesamte Produktlinie bringen will.

Vision Pro: Neues Modell in Space Black?

Auch die Vision Pro soll ein Update erhalten – und ebenfalls auf den M5-Chip umsteigen. Früheren Gerüchten zufolge hätte Apple hier noch den M4 verbaut, doch Gurman widerspricht. Zusätzlich ist von einem neuen „Dual Knit Band“-Kopfband und einer edlen Farboption Space Black die Rede.

Spannend: In FCC-Dokumenten ist nachzulesen, dass das neue Modell weiterhin Wi-Fi 6 nutzt – kein Wi-Fi 6E oder gar Wi-Fi 7. Technisch also kein riesiger Sprung, aber Apple scheint ohnehin gerade auf der Suche nach der richtigen Positionierung für seine Mixed-Reality-Hardware zu sein.

Ob das Update schon als Vision Pro der zweiten Generation durchgeht, ist fraglich. Berichten zufolge hat Apple die Entwicklung eines echten Nachfolgers sowie eines günstigeren „Vision Air“-Modells vorerst gestoppt, um sich auf smarte AI-Brillen zu konzentrieren.

MacBook Pro: Einstieg mit M5-Chip

Das dritte neue Gerät im Bunde dürfte ein Basis-MacBook-Pro mit 14-Zoll-Display sein – ebenfalls mit M5-Chip. Laut Gurman ist das Modell startklar und soll noch vor den schnelleren Varianten mit M5 Pro und M5 Max erscheinen, die erst Anfang 2026 erwartet werden.

Optisch und funktional soll sich kaum etwas ändern, doch unter der Haube gibt’s den erwarteten Leistungsschub. Größere Umbauten – etwa OLED-Displays, Touchscreens oder Mobilfunkoptionen – hebt sich Apple offenbar für die M6-Generation auf.

Abseits dieser drei Geräte bleibt die Roadmap prall gefüllt. Gurman nennt unter anderem neue Modelle des Apple TV, HomePod mini und AirTag. Sie sollen „fest eingeplant“ sein, aber ohne konkretes Datum. Für Anfang nächsten Jahres erwartet der Bloomberg-Reporter zudem eine ganze Welle an neuen Einstiegsgeräten: iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air – und sogar das iPhone 17e könnten dann folgen.

Die Quintessenz: Apple drückt auf die Tube

Apple macht in diesem Herbst ernst. Anstatt zu warten, werden Updates jetzt still, aber effizient ausgerollt – ein Zeichen, dass Cupertino das Jahr mit ordentlich Schwung beenden will. Für Nutzer heißt das: Wer über ein Upgrade nachdenkt, sollte genau hinschauen – denn iPad Pro, Vision Pro und MacBook Pro mit M5-Chip könnten schon in wenigen Tagen Realität werden.