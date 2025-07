Vergesst das iPhone: Dieses Produkt müsste Apple jetzt bringen!

Zu schön, um echt zu sein – und genau deshalb wollen wir diese Apple-Kamera.

Apple könnte mit diesem Konzept die Tech-Welt auf den Kopf stellen – fernab von iPhones und iPads. Die Idee stammt nicht direkt aus Cupertino, doch sie trifft den Nerv der Zeit. Der koreanische Industriedesigner Jaehyo Lee zeigt mit seiner „iCamera“, wie eine Systemkamera aus dem Hause Apple aussehen könnte – und warum sie genau jetzt kommen müsste.

iCamera: Apples Antwort auf Canon und Co.

Wer bei Apple nur an Smartphones, Tablets und Notebooks denkt, sollte jetzt kurz innehalten. Denn was der Designer Jaehyo Lee auf Behance präsentiert, ist mehr als nur ein schönes Fantasieprodukt: Es ist eine Designstudie mit Substanz. Die „Apple iCamera“ vereint minimalistisches Apple-Design, professionelle Fotografie und modulare Technik auf eine Weise, wie es bislang kein Hersteller gewagt hat. Die Kamera wirkt nicht nur wie ein echtes Apple-Produkt – sie schreit förmlich nach Serienreife (Quelle: Jaehyo Lee auf Behance).

Macht eine gute Figur, diese iCamera. (© Jaehyo Lee)

Optisch erinnert die iCamera an eine Symbiose aus iPhone, Leica und einer Apple Watch. Klare Linien, gebürstetes Aluminium, ein flaches Touch-Interface auf der Rückseite, ein wechselbares Objektivsystem und eine digitale Krone zur Steuerung – wer sich je eine Apple-Kamera vorgestellt hat, wird hier fündig. Das Ganze wirkt so durchdacht und hochwertig, dass man sich unweigerlich fragt: Warum hat Apple das nicht längst gebaut?

Touchscreen und digitale Krone. (© Jaehyo Lee)

Lee denkt die Kamera konsequent weiter: Neben dem Hauptgerät sind auch Zubehörmodule wie beispielsweise ein 3D-Objektiv vorgesehen – Stichwort: Apple Vision Pro. Alles natürlich in typischer Apple-Ästhetik – clean, funktional, sexy. Besonders clever: Die Kamera lässt sich offenbar mit dem iPhone und einer passenden App koppeln, etwa zur Fernsteuerung oder Bildübertragung. So wird das Smartphone nicht ersetzt, sondern ergänzt.

Das Wechselobjektiv-System der iCamera. (© Jaehyo Lee)

Eine willkommene Nische – perfekt für iPhone-Kunden

Und genau hier liegt der Clou: Apple könnte mit der iCamera eine völlig neue Produktkategorie aufmachen – zwischen Pro-Fotografie und mobiler Kreativität. In Zeiten, in denen Smartphone-Fotos technisch an ihre Grenzen stoßen, aber klassische Kameras oft zu sperrig oder zu nerdig wirken, hätte Apple die Chance, den Markt neu zu definieren. Mit Design, Ökosystem und einem starken Brand im Rücken.

Natürlich ist das alles bisher nur ein Konzept. Doch genau solche Ideen zeigen, welches Potenzial in Apple steckt, wenn man sich traut, über den iPhone-Tellerrand hinauszublicken. Und wer weiß: Vielleicht liegt in einer Systemkamera à la iCamera die Zukunft der mobilen Fotografie. Wir hätten jedenfalls sofort Platz in unserer Tasche frei.

Und jetzt noch die große Überraschung zum Schluss: Kaum zu glauben, aber das Konzept ist bereits 9 Jahre alt. Wirkt aber damals wie heute noch immer topaktuell.

