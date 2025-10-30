Vergiss den Wischmopp: Amazon verkauft Saugroboter mit Wischfunktion zum Witzpreis

Vergesst euren Wischmopp, denn Amazon bietet den Dreame L10s Ultra Gen 2 aktuell zu einem unschlagbaren Preis an. Wir verraten, was der smarte Saug- und Wischroboter alles kann und warum er cleverer ist, als ihr vielleicht denkt.

Wenn ihr schon länger überlegt, euch einen leistungsstarken Saug- und Wischroboter anzuschaffen, solltet ihr dieses Angebot von Amazon nicht verpassen. Ihr könnt den Dreame L10s Ultra Gen 2 mit einer praktischen Absaugstation derzeit für nur 379 Euro ergattern (Angebot bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr auch zum gleichen Preis bei MediaMarkt zuschlagen (bei MediaMarkt ansehen). Das Modell war noch nie günstiger erhältlich, daher könnt ihr hier ein erstklassiges Schnäppchen ergattern.

Dreame L10s Ultra Gen 2 Statt 699 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Entleerung, 10.000 Pa Saugkraft, Selbstreinigung & 3D-Hinderniserkennung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:47 Uhr

Was bietet der Dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter?

Sehr gute Saugleistung, die zuverlässig Staub, Haare und Tierhaare entfernt. Ideal für Haushalte, die eine gründliche Reinigung benötigen.

Die Basis-Station erhöht den Automatisierungsgrad erheblich. Perfekt für Menschen mit einem vollen Terminkalender.

Überwindung von Schwellen nur bis maximal 20 mm

Der Dreame L10s Ultra Gen 2 überzeugt mit einer sehr hohen Saugleistung von 10.000 Pa und bietet dank der vollautomatischen Basis-Station einen hohen Komfort im Alltag. Die Station übernimmt die Wartung des Roboters für bis zu 75 Tage ohne manuellen Eingriff. Dank der intelligenten Navigation mittels LiDAR-Laser und RGB-Kamera kann er eure Räume effizient reinigen und dabei Hindernisse wie Möbel und Teppiche umfahren. Sogar Türschwellen bis zu einer Höhe von 20 Millimetern kann der Dreame überwinden.

Besonders praktisch für Haustierbesitzer: Der Roboter erkennt Bereiche mit Tierhaaren automatisch und reinigt diese zweimal gründlich. Die spezielle MopExtend RoboSwing-Technologie ermöglicht es dem Gerät zudem, auch schwer zugängliche Stellen wie Ecken und Kanten effektiv zu reinigen.

Die Reinigung lässt sich über die App individuell anpassen – so kann zum Beispiel die Wassermenge beim Wischen je nach Verschmutzungsgrad reguliert werden. Auch die Teppichreinigung bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten wie verstärkte Saugleistung oder Teppichvermeidung beim Wischen.

Lohnt sich der Kauf des Saugroboters?

Mit 4,3 von 5 Sternen bei über 3.600 Bewertungen schneidet der Saugroboter bei Amazon besonders gut ab. Viele Nutzer loben besonders die gründliche Reinigungsleistung und den hohen Automatisierungsgrad durch die Basis-Station. Gelobt wird vor allem die sehr gute Saugleistung des Geräts. Egal ob Staub, Haare oder Tierhaare – der Saugroboter erledigt die Aufgabe zuverlässig. Auch die Handhabung wird von vielen Käufern gelobt. Für rund 500 Euro bekommt ihr das Gerät inklusive Absaugstation mit zahlreichen Funktionen. Aus unserer Sicht eine klare Empfehlung.

Dreame L10s Ultra Gen 2 jetzt ab 379,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:47 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

