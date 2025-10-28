Verifizierung bei Bitpanda: So funktioniert der Identitätscheck

Ihr wollt bei Bitpanda investieren und handeln, müsst aber erst euer Konto verifizieren? Hier erklären wir euch, wie das geht, welche Dokumente ihr benötigt und wie ihr bei Problemen vorgeht.

Das braucht ihr für die Verifizierung bei Bitpanda

Die Verifizierung bei Bitpanda dient der Überprüfung eurer Identität. Ihr könnt sie online über einen Partner von Bitpanda in wenigen Minuten erledigen.

Alles, was ihr braucht, ist eine Webcam beziehungsweise die Smartphone-Kamera, eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument. Denkt daran, alles gut vorzubereiten, bevor ihr die Verifizierung startet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Verifizierung bei Bitpanda

Die Vorgehensweisen in der Desktop-Version und in der Bitpanda-App (bei Google Play ansehen) sind identisch. So aktiviert ihr euer Bitpanda-Konto:

Loggt euch bei Bitpanda ein und klickt auf euer Benutzerbild. Wählt „Jetzt verifizieren“. Tragt eure persönlichen Daten ein, bestätigt deren Vollständigkeit und Richtigkeit und klickt dann auf „Speichern und fortfahren“. Gebt nun die SMS-PIN ein, die automatisch an eure verifizierte Handynummer geschickt wird. Wählt eure Staatsbürgerschaft, die bevorzugte Sprache und das vorzulegende Dokument aus. Klickt nun auf „Weiter“. Wenn ihr bereit für die Identitätsprüfung seid, klickt ihr nochmals auf „Weiter“, denn dann werdet ihr mit dem Verifizierungs-Partner verbunden. Folgt dessen Anweisungen, bis der Prozess abgeschlossen ist.

Welche Ausweisdokumente werden für die Verifizierung bei Bitpanda akzeptiert?

Je nach Staatsbürgerschaft gibt es Unterschiede bei der Akzeptanz der Verifizierungsdokumente. Die häufigsten Optionen sind jedoch der Reisepass, der Personalausweis oder auch der Führerschein. Eine Liste der bei Bitpanda akzeptierten Dokumente findet ihr hier.

Achtet in jedem Fall darauf, dass euer Dokument gültig ist und alle Informationen gut lesbar sind.

Tipps für Probleme bei der Verifizierung

Schaut nach fehlgeschlagenen Verifizierungen immer zuerst in euren E-Mail-Posteingang und in den Spam-Ordnern nach neuen Nachrichten. Oft erhaltet ihr dort schon die Erklärung für den Fehlversuch.

Habt ihr trotzdem noch Schwierigkeiten im Verlauf des Verifizierungs-Prozesses, helfen euch vielleicht diese Tipps weiter:

Prüft, ob euer Wohnsitzland in der Liste der zugelassenen Länder auftaucht. Manche Länder sind ein Ausschlusskriterium für die Verifizierung.

in der Liste der zugelassenen Länder auftaucht. Manche Länder sind ein Ausschlusskriterium für die Verifizierung. Nutzt nur akzeptierte Ausweisdokumente .

. Bei Kamera-, Ton- oder Internet-Problemen lohnt sich ein Geräte- oder Browserwechsel oder das Umschwenken von der Desktop-Version auf die App .

. Achtet auf gute Beleuchtung und hohe Bildqualität. Stellt sicher, dass alle Informationen auf eurem Dokument gut erkennbar sind.

und hohe Bildqualität. Stellt sicher, dass alle Informationen auf eurem Dokument gut erkennbar sind. Setzt eure Netzwerkverbindung zurück , wenn die Verbindung instabil ist und dadurch Probleme verursacht werden.

, wenn die Verbindung instabil ist und dadurch Probleme verursacht werden. Leert den Browser- oder App-Cache.

Gibt es Ausnahmen bei der Verifizierung?

Die Verifizierung eurer Identität bei Bitpanda ist verpflichtend und kann ausschließlich digital über die Partnerunternehmen erfolgen. Falls eure Identität nicht bestätigt werden kann, gibt es leider keine Möglichkeit, die Verifizierung anderweitig durchzuführen.

Die Nutzung von Support-Tickets, Post, E-Mail oder ein persönlicher Besuch ist nicht vorgesehen. Ihr seid also an den vollständig digitalen Ablauf gebunden.

