Verkehrszeichen kaum sichtbar? Das sollten Autofahrer wissen und tun

Jeder Autofahrer ist verpflichtet, auf Verkehrszeichen zu achten. Doch was ist zu tun, wenn Schilder verschmutzt, verrostet oder vom Bäumen verdeckt sind und deshalb übersehen wurden? Wir klären auf, ob der Bußgeldbescheid rechtens war und welche Gesetze gelten.

Welche Regelungen gibt es im Zusammenhang mit Verkehrsschildern und Sichtbarkeit?

Geht es darum, Verkehrszeichen zu erkennen, gilt in Deutschland der Sichtbarkeitsgrundsatz (laut Kanzlei Kotz). Diese Regelung nimmt den Gesetzgeber in die Pflicht, Verkehrsschilder so anzuordnen, dass für den Verkehrsteilnehmer ein kurzer Blick ausreicht, um das Hinweis- oder Warnschild zu erkennen.

Dem gegenüber steht der in §1 der StVO definierte Grundsatz zur Sorgfalt und gegenseitigen Rücksichtnahme.

Sichtbarkeitsgrundsatz ist kein Freibrief

Der Sichtbarkeitsgrundsatz bleibt nicht frei von Einschränkungen. Dabei kann oft Aussage gegen Aussage stehen. Ob die Regel erfüllt ist, hängt vorrangig mit der Art und dem Umfang des Verkehrs zusammen.

Verkehrszeichen und fließender Verkehr

Herrscht fließender Verkehr, müssen die Schilder innerhalb sehr kurzer Zeit vom Verkehrsteilnehmer optisch wahrgenommen und auch inhaltlich verstanden werden. Einige Sekunden müssen für Wahrnehmen und Erfassen genügen. Andernfalls könnten dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.

Verkehrszeichen und ruhender Verkehr

An ein Verkehrszeichen in einem verkehrsberuhigten Bereich werden weniger hohe Anforderungen gestellt. Schließlich bleibt euch ausreichend Zeit, um das Schild zu studieren und darüber nachzudenken, was es bedeutet. Ein wichtiges Kriterium für diese Art von Verkehrsschildern ist allein, dass sich das Schild erkennen lässt, ohne dass ihr aus dem Auto aussteigen müsst.

Wann lohnt es sich, gegen kaum sichtbare Verkehrszeichen vorzugehen?

Ist das Verkehrsschild verrostet und die Farbe nicht mehr erkennbar, wird das Kriterium des Sichtbarkeitsgrundsatzes nicht erfüllt und ihr könnt gegen mögliche Bußgeldbescheide klagen. Wenige Chancen habt ihr, wenn es sich um ein Stopp-Schild oder ein Vorfahrtsschild handelt. Da sich diese Schilder in der Form von anderen unterscheiden, könnte vom Gericht darauf plädiert werden.

Verkehrszeichen, die verdeckt werden, verlieren ihre rechtliche Wirkung. Hierbei könnt ihr euch auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm beziehen. Die Kommune ist aufgefordert, für die Anforderungen der Sichtbarkeit zu sorgen. Wollt ihr euch gegen kaum sichtbare Verkehrszeichen wehren, sind Beweise wichtig. Macht Fotos von dem Schild oder nutzt Zeugenaussagen.