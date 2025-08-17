Vermeidet diese Fehler, sonst geht eurem Handy-Akku schnell die Luft aus

Egal ob Samsung Galaxy, iPhone oder ein anderes Smartphone: Wenn euer Handy-Akku nach dem Aufladen jedes Mal schnell leer wird, kann es ganz schön nerven. Bevor ihr gleich ein neues Handy kauft oder den Akku austauschen lasst, haben wir noch ein paar Tipps für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warum ist der Handy-Akku so schnell leer?

Grundsätzlich solltet ihr Apps löschen, die ihr nicht braucht. Diese laufen meistens ständig im Hintergrund und verbrauchen Akku-Energie. Moderne Smartphones haben in den Einstellungen einen eigenen Menüpunkt für die Akkuverwaltung. Hier könnt ihr den Akkuverbrauch je App untersuchen. So findet ihr schnell heraus, welche Anwendungen am meisten Energie ziehen und könnt sie gegebenenfalls deinstallieren.

und könnt sie gegebenenfalls deinstallieren. Den meisten Strom verbraucht übrigens der Bildschirm . Wenn ihr das Display also immer auf maximale Helligkeit eingestellt habt, ist euer Smartphone deutlich schneller leer. Bei OLED-Bildschirmen hilft es zudem, den Dark-Mode von Android und von Apps zu nutzen.

. Wenn ihr das Display also immer auf maximale Helligkeit eingestellt habt, ist euer Smartphone deutlich schneller leer. Bei OLED-Bildschirmen hilft es zudem, den Dark-Mode von Android und von Apps zu nutzen. Habt ihr dauernd die Standort-, WLAN-, Bluetooth- oder NFC-Funktion eures Handys eingeschaltet , verbraucht es mehr Strom, weil es ständig nach neuen Netzwerken und Geräten sucht. Bedenkt aber, dass bei der Navigation die WLAN-Verbindung oft genutzt wird, um die eigene Position schneller und energiesparender zu orten als über den integrierten GPS-Chip.

, verbraucht es mehr Strom, weil es ständig nach neuen Netzwerken und Geräten sucht. Bedenkt aber, dass bei der Navigation die WLAN-Verbindung oft genutzt wird, um die eigene Position schneller und energiesparender zu orten als über den integrierten GPS-Chip. Habt ihr zu viele Widgets auf dem Homescreen, kann dies ebenfalls den Akkuverbrauch erhöhen, vor allem wenn diese ständig auf den Standort oder die Internetverbindung zugreifen – wie beispielsweise Wetter-Widgets.

auf dem Homescreen, kann dies ebenfalls den Akkuverbrauch erhöhen, vor allem wenn diese ständig auf den Standort oder die Internetverbindung zugreifen – wie beispielsweise Wetter-Widgets. Der Akku funktioniert bei sehr kalten und sehr hohen Temperaturen schlechter , wodurch er schneller leer wird. Achtet also am besten auf eine angenehme Umgebung mit konstanter Temperatur zwischen 20 und 40° C. und vermeidet starke Sonneneinstrahlung.

, wodurch er schneller leer wird. Achtet also am besten auf eine angenehme Umgebung mit konstanter Temperatur zwischen 20 und 40° C. und vermeidet starke Sonneneinstrahlung. Habt ihr ein schlechtes Handy-Signal , braucht das Smartphone mehr Energie, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Habt ihr also regelmäßig Empfangsprobleme in eurer Gegend, kann es also sinnvoll sein, den Mobilfunkanbieter zu wechseln.

, braucht das Smartphone mehr Energie, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Habt ihr also regelmäßig Empfangsprobleme in eurer Gegend, kann es also sinnvoll sein, den Mobilfunkanbieter zu wechseln. Auch wenn es verlockend klingt, solltet ihr vermeiden, Apps im Hintergrund zu schließen. Die Prozesse bei Android sind so optimiert, dass mehr Energie verbraucht wird, wenn eine App komplett neu geöffnet wird statt sie aus dem Hintergrund hervorzuholen. So erreicht ihr den gegenteiligen Effekt und verschwendet noch mehr Strom. Falls euer Smartphone unterwegs mehr Power braucht, empfehlen wir eine Powerbank.

Charmast Power Bank, Ultra Slim Powerbank 26800mAh mit 4 Ausgängen & 3 Eingänge, USB C In & Out Exte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.08.2025 04:25 Uhr

Anzeige

Entlarvt: Mythen für den Umgang mit Smartphone-Akkus

Es gibt im Internet viele Tipps, wie man die Lebensdauer seines Smartphone-Akkus verlängern kann. Viele davon sind leider falsch und verkürzen die Akkulaufzeit. Wer also nicht richtig mit seinem technischen Gerät umgeht, kann die Akkulaufzeit innerhalb weniger Zeit drastisch verkürzen.

Wie euer Handy deutlich länger durchhält, erklären wir mit im Video:

Anzeige

Die besten Tipps zum Akkusparen

Den Akku nicht bis auf 100 % aufladen

Ladet das Smartphone maximal bis 90 Prozent auf: Am besten funktioniert ein Handy-Akku zwischen einer Kapazität von 30 bis 70 Prozent. Lädt man den Akku jedes Mal auf 100 Prozent auf, verringert dies dessen Lebensdauer. In modernen Smartphones und Tablets gibt es in den Akkueinstellungen deswegen immer häufiger die Option, den Akku maximal auf 90 Prozent aufzuladen.

Smartphone nicht erst laden, wenn es fast leer ist

Vermeidet einen komplett entleerten Akku: Der Hinweis, man solle ein frühzeitiges Aufladen bei Akkus vermeiden, gilt für Nickel-Cadmium-Akkus. Dort kann dann der Memory-Effekt eintreten, der zu einem Kapazitätsverlust führt. In Smartphones hingegen, werden aber Lithium-Ionen-Akkus eingebaut, die schwankungsanfällig sind, wenn sie nicht mit Energie versorgt werden. Ladet ihr das Handy also erst dann auf, wenn es kaum noch Energie hat, wird die Akkukapazität beeinträchtigt. Um einen zu geringen Ladestand zu verhindern, könnt ihr beispielsweise immer eine Powerbank in eurer Tasche dabei haben. Am besten ladet ihr euer Smartphone spätestens dann auf, wenn die Akku-Ladeanzeige bei 30 Prozent liegt.

Akku-Typ Memory-Effekt Komplett entladen vor Aufladung Was passiert sonst? Nickel-Cadmium ja ja Leistung sinkt Nickel-Metallhydrid ja ja Leistung sinkt Lithium-Ionen nein nein Akku kann beschädigt werden

Ausnahme: Wenn der Akku vollständig ent- und aufgeladen wird, kann sich die Ladeelektronik neu justieren. Falls ihr Probleme mit fehlerhaften Ladestandanzeigen habt, dürft ihr den obigen Tipp also einmalig ignorieren.

Anzeige

Handy nicht im Bett aufladen

Ladet das Smartphone nicht auf Matratzen, unter Decken oder unter Kopfkissen auf: Viele Leute laden ihr Smartphone abends im Bett auf. Liegt das dann aber unter dem Kissen oder im warmen Bett, kann das Handy durch den Ladevorgang sehr heiß werden, wodurch der Akku tatsächlich überhitzen kann. Dies reduziert dann die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer eures Handys.

Mit dem Smartphone vor dem Schlafen lesen, ist in Ordnung, ihr solltet das Handy aber nicht im Bett aufladen. (© dolgachov)

Anzeige

Handy nicht jedes Mal mit Fast- oder Turbo-Charging laden

Ladet euer Smartphone langsam, wenn der Akku lange halten soll: Sicherlich ist es praktisch, wenn der große Handy-Akku innerhalb von 30 Minuten auf 70 bis 100 Prozent geladen ist. Allerdings bleiben die verwendeten Batterien durch schonende und langsame Ladevorgänge länger haltbar. Wenn ihr also ein Smartphone so lange wie möglich nutzen wollt, ist es sinnvoll, kein Fast- oder Turbo-Charging zu verwenden. Tatsächlich sollten Smartphone-Akkus nicht länger als eine Stunde am Stück aufgeladen werden. Ob das die meisten so handhaben können/wollen, entscheidet jeder selbst.

Nicht erst das Ladekabel anschließen, bevor es in die Steckdose kommt

Steckt zuerst das Netzteil in die Steckdose, dann das Ladekabel ans Smartphone: Tatsächlich ist das die sinnvollere Reihenfolge, um die Langlebigkeit des Akkus zu erhöhen. Auf diese Weise sollten Überspannungen verhindert werden. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, tut man es rückwärts: Erst das Ladekabel vom Smartphone trennen und dann das Netzteil aus der Steckdose ziehen. Laut dem Smartphone-Hersteller Huawei verhindert man so einen umgekehrten Momentstrom, der im schlechtesten Fall die Kapazität des Akkus reduziert.

Anzeige

Smartphone oder iPhone sind weiterhin schnell leer

Wenn euer Smartphone oder iPhone weiterhin schnell leer sind oder gar nicht mehr lädt, könnt ihr erwägen, denn Akku austauschen zu lassen. Da heutige Smartphones fast alle einen fest verbauten Akku haben, ist dafür die Hilfe eines Reparatur-Shops nötig oder ihr schaut im Internet nach einer entsprechenden Anleitung und den nötigen Materialien. Vorher ist es aber sinnvoll, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Denn unter Umständen liegt ein Software-Fehler vor, der durch den Reset behoben wird.

Ursachen-Übersicht für einen zu schnell leeren Handy-Akku

Zu viele unnütze/leistungsintensive Apps installiert.

Das Display läuft immer mit maximaler Helligkeit.

WLAN-, Bluetooth- und Standort-Funktion sind ständig aktiviert.

Zu viele Widgets auf dem Homescreen.

Zu kalte oder zu hohe Temperaturen.

Ihr behandelt den Akku falsch.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.