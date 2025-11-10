Verrückte 2-in-1-Smartwatch von Huawei feiert nach drei Jahren großes Comeback

Nach drei Jahren Pause steht Huaweis Hybrid-Wearable offenbar vor einem Comeback.

Die Gerüchteküche brodelt. Laut Informationen eines Leakers arbeitet der Hersteller an der Huawei Watch Buds 2, deren Marktstart bereits Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgen könnte. Der Nachfolger der ungewöhnlichen Smartwatch mit integriertem In-Ear-Set soll sowohl technisch als auch optisch deutlich zulegen (Quelle: Huaweicentral).

Huaweis Watch Buds: Das Comeback des 2-in-1-Gadgets

Als Huawei Ende 2022 die erste Watch Buds vorstellte, sorgte das Konzept für Aufsehen: Eine Smartwatch, in deren Gehäuse zwei magnetische, voll funktionsfähige Earbuds stecken. Ein Druck auf das Zifferblatt öffnet den Deckel und gibt die Mini-Kopfhörer frei – Fitness-Tracking, Gesundheitsfunktionen und kabelloses Audio in einem Gerät.

Nach dem internationalen Release 2023 wurde es still um das Projekt. Laut eines Leaks auf Weibo arbeitet Huawei allerdings inzwischen an einer zweiten Generation, deren Marktstart bereits Ende 2025 oder Anfang 2026 erwartet wird. Die soll nicht nur schlanker, sondern auch smarter und ausdauernder sein.

Die Huawei Watch Buds 2 soll mit einem verbesserten Akku, einem kompakteren Gehäuse und einer neuen HarmonyOS-Version ausgestattet sein. Zudem will Huawei offenbar die AI-Funktionen ausbauen – was zum Beispiel intelligentere Gesundheitsanalysen oder Sound-Anpassungen in Echtzeit ermöglichen könnte.

Mehr als nur ein Gimmick?

Schon das ursprüngliche Modell hat einiges zu bieten: über 80 Sportmodi, EKG, Pulsmessung, Benachrichtigungen und ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit 466×466 Pixeln. Die integrierten Earbuds bieten rund vier Stunden Laufzeit und lassen sich direkt im Uhrengehäuse aufladen – praktisch für unterwegs, wenn man keine separate Ladebox mitnehmen möchte. Der Preis liegt bei rund 390 Euro.

Hier erhaltet ihr einen Eindruck von den Watch Buds:

Sollte Huawei das Zusammenspiel von Uhr und Earbuds weiter optimieren, könnte die Watch Buds 2 tatsächlich mehr werden als nur ein cleveres Party-Trick-Gadget.

