Verrückter Laptop: Lenovo hat den Dreh raus

Der Bildschirm wechselt das Format per Hand.

Quer oder hoch? Lenovo überlässt diese Entscheidung bei seinem neuen ThinkBook VertiFlex den Nutzern. Was zunächst wie eine Spielerei klingt, könnte sich im Alltag als echte Hilfe entpuppen.

Lenovo-Konzept: Laptop-Display um 90 Grad drehen

Auf der IFA in Berlin hat Lenovo gerade ein neues Konzept vorgestellt, das sich deutlich vom typischen Laptop-Design abhebt. Statt wie sonst bei Lenovo üblich faltbar, rollbar oder transparent, steht diesmal ein mechanisches Feature im Mittelpunkt.

Das ThinkBook VertiFlex lässt sich mit einem Handgriff vom normalen Querformat in ein vertikales Layout drehen. Möglich macht das eine Schwenkmechanik hinter dem Panel. Mit einer Breite von 17,9 mm und einem Gewicht von rund 1,4 kg bleibt das Laptop dabei durchaus mobil.

Im geschlossenen Zustand wirkt das Gerät wie ein herkömmlicher 14-Zoll-Laptop. Wer jedoch die rechte obere Ecke des Bildschirms anhebt, bringt das Display in die Hochkantansicht. Die Rückseite ist mit Filz ausgekleidet, damit beim Verdrehen nichts zerkratzt (Quelle: Lenovo).

Ein zusätzliches Display, wie es bei früheren Konzepten des Herstellers noch zu sehen war, fehlt hier. Lenovo möchte keine zusätzliche Fläche hinzufügen, sondern die vorhandene besser nutzbar machen. Für E-Mails, PDFs oder Messenger-Dienste kann das Hochformat tatsächlich die sinnvollere Wahl sein. Zwischen Web, Video und Word-Dokumenten zu wechseln, könnte so deutlich angenehmer werden.

Lenovo-Laptop: Konzept oder bald Realität?

Das ThinkBook VertiFlex ist bisher nur ein Konzept, hat aber Chancen, Realität zu werden. Anders als bei Laptops mit teuren OLED-Rollmechanismen kommt die Technik hier ohne Spezialdisplays aus. Das könnte den Preis niedrig halten, sollte das Gerät in Serie gehen.

Lenovo hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass aus Konzeptideen echte Produkte entstehen können. So wurde etwa das ThinkBook Plus Gen 6 Rollable vom Prototyp zum Marktgerät, wenn auch zu einem gesalzenen Preis.