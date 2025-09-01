Verschwörungstheorie oder echte Zeitreisen? Diese Fotos lassen euch stutzen

Es tauchen immer wieder Fotos aus der Vergangenheit auf, die uns eigentlich unmögliche Dinge zeigen. Darunter viele Personen, die sofort aufgrund ihres Aussehens auffallen, weil sie nicht ins Bild passen. Erstaunlich oft wird dabei mit Handys telefoniert. Aber selbst in alten Gemälden tauchen verdächtige Figuren auf.
Wir haben für euch einige der besten „Zeitreise-Bilder“ zusammengestellt und für vieles eine Erklärung gefunden. Anschnallen, es geht los!
Der Astronaut an der Kathedrale
Die „Neue Kathedrale von Salamanca“ wurde von 1513 bis 1733 erbaut. An ihrer Fassade finden sich einige schöne Steinmetzfiguren.
Darunter auch diese Arbeit, die ohne jeden Zweifel einen Astronauten zeigt. Die Darstellung zählt zu den größten touristischen Attraktionen in Salamanca.
1992 wurde die Fassade renoviert und der Steinmetz Jeronimo Garcia erhielt die Erlaubnis, einige neue Figuren hinzuzufügen - so lange sie dem Stil der früheren Arbeiten entsprachen. Also schuf er unter anderem den Astronauten sowie einen Eis essenden Drachen.
Wer telefoniert da 1936 mit dem Handy?
Dieses Bild hat viel mit unseren Sehgewohnheiten zu tun. Der Mann im Vordergrund der New-Yorker-Straßenszene von 1936 telefoniert ziemlich sicher nicht mit einem Handy. Wie auch? Es gibt kein Funknetz und keine Computer, die das leisten könnten.
Vermutlich kratzt er sich nur am Ohr.
Dustin der Große
Ist Dustin Hoffman über 2.000 Jahre alt?
Links sieht man Gnaeus Pompeius Magnus, einen römischen Politiker, der 106 vor Christus geboren wurde. Er hat tatsächlich etwas Ähnlichkeit mit Dustin Hoffman, aber die ist nicht so groß, dass man daraus auf Zeitreisen schließen könnte - oder doch?
Er zettelte übrigens einen Bürgerkrieg an und wurde in Ägypten ermordet.
War JFK ein Gamer?
Viele sind davon überzeugt, dass John F. Kennedy hier mit einer Spielkonsole daddelt und das weiße Haus alles getan hat, um diese Sache zu verheimlichen.
Tatsächlich gibt es aber andere Aufnahmen derselben Szene, auf denen die Hände etwas verwackelt sind, weil er offensichtlich gerade eine Brille zusammenklappt. Es handelt sich also vermutlich bei dieser Aufnahme um eine Fälschung.
Laptop mit USB von vor 2.100 Jahren
Dieses Grabbild einer Frau mit einem kindlichen Sklaven wurde etwa 100 vor Christus angefertigt und soll angeblich zeigen, wie die Dame ein Laptop öffnet.
Einige Zeitreisefans gehen sogar so weit, dass sie in den Löchern an der Seite USB-Slot sehen.
Herrin, euer Handy
So wie es aussieht, bringt ein Diener seiner Herrin ihr Handy. Zumindest wirkt das Gemälde des niederländischen Malers Pieter de Hooch so.
Der offizielle Titel lautet allerdings Ein Mann übergibt einer Frau einen Brief in der Eingangshalle ihres Hauses.
Briefe hatten nun einmal früher nicht unsere heutigen Standardformate, sondern waren beschriebene und zusammengefaltete Papiere mit einem Siegel.
Ja Schatz, ich habe jetzt Feierabend!
Hier wurde eine Zeitreisende eindeutig auf Film gebannt! Die Dame in der Mitte telefoniert doch. Man sieht sie sprechen. Die Zeitlupe zeigt es noch deutlicher.
Und direkt danach sieht man sogar eine Frau mit Handy in einem Chaplin-Film. Irgendwas muss doch daran sein!
Zeitreisender Skateboarder
Die Aufnahme stammt von einem Life-Cover aus den 60ern, aber der Skateboarder passt vom Stil her eher in unsere Zeit und auch das Board sieht aus, wie ein billiges Plastikteil aus dem Kaufhaus.
Google Maps im 2. Weltkrieg
Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Der sucht doch auf seinem Handy eine Route bei Google Maps.
Der 40er-Jahre-Hipster
Das ist eines der bekanntesten Zeitreisenden-Fotos. Im Jahr 1940 steht ein Hipster zwischen den ganzen zeitgenössisch gekleideten Personen und trägt eine coole Sonnenbrille. Ein T-Shirt mit einem großen M ist unter der Jacke zu sehen. Zusammen mit dem Publikum betrachtet er die Wiedereröffnung der kanadischen South Fork Bridge.
Die Brille ist cool, aber nicht modern. Sie taucht auch auf anderen Bildern dieser Zeit auf. Das Shirt entspricht dem Logo des Hockey-Teams der Montreal Maroons und in der Hand trägt er eine normale Kamera.
Antonio, bist du das?
Dass Antonio Banderas 1936 im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat - und fotografiert wurde - kann offiziell weder geleugnet noch bestätigt werden.
Die Trompete von Elon
Gerüchteweise ist Elon Musk in der Zeit zurückgereist, um sich von Louis Armstrong eine Trompete auf den Kopf malen zu lassen.
How dare you?
Die Ähnlichkeit des Mädchens auf dieser sehr alten Aufnahme mit Greta Thunberg ist schon verblüffend.
Das Bild ist von 1898 und wurde vom schwedischen Fotografen Eric A. Hegg aufgenommen.
Ron Swanson im Pelz
Entweder stellt dieses alte Bild den Schauspieler Nick Offerman (Ron Swanson) dar - oder einen seiner Vorfahren.
Zeitreise oder Wiedergeburt?
Können diese Augen lügen?
Im August 1988 starb Enzo Ferrari. Oktober 1988 wurde Mesut Özil geboren.
Zufall, Zeitreise oder Wiedergeburt?
Punk never dies!
Etwas links von der Bildmitte, direkt neben einem großen Luftstutzen, seht ihr einen Mann mit weißem T-Shirt, der einen „Mohikaner“ als Frisur trägt. Für einige ist das ein Beweis, dass ein Punker in die Zeit um 1910 gereist ist.
Es dürfte sich allerdings um einen normalen Hafenarbeiter handeln, der einen sogenannten „Undercut“ als Frisur trägt, wie er zwischen 1900 und 1940 durchaus gängig war.