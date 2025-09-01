Verschwörungstheorie oder echte Zeitreisen? Diese Fotos lassen euch stutzen

Ein Astronaut aus dem Mittelalter?© IMAGO / Pond5 Images 1 / 17

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es tauchen immer wieder Fotos aus der Vergangenheit auf, die uns eigentlich unmögliche Dinge zeigen. Darunter viele Personen, die sofort aufgrund ihres Aussehens auffallen, weil sie nicht ins Bild passen. Erstaunlich oft wird dabei mit Handys telefoniert. Aber selbst in alten Gemälden tauchen verdächtige Figuren auf.

Wir haben für euch einige der besten „Zeitreise-Bilder“ zusammengestellt und für vieles eine Erklärung gefunden. Anschnallen, es geht los!