Versehentlich gelöscht? So findet ihr verlorene Bilder am iPhone wieder

Fotos werden in den meisten Fällen längst nicht mehr sauber in Fotoalben sortiert, sondern finden sich in Galerien auf dem Smartphone oder iPhone wieder. Ärgerlich ist es, wenn man aus Versehen oder durch einen Softwarefehler ein schönes Bild gelöscht hat. In vielen Fällen ist es jedoch möglich, auf dem iPhone gelöschte Fotos wiederherzustellen.

Im besten Fall hat man das Foto lediglich versteckt. Überprüft, ob das Bild lediglich ausgeblendet wurde. Ihr findet die versteckten Fotos im Foto-Album „Ausgeblendet“. Findet ihr es hier nicht, könnt ihr es möglicherweise im Bilder-Papierkorb am iPhone wiederherstellen.

iPhone: Gelöschte Fotos wiederherstellen auch ohne iCloud-Backup

Kürzlich gelöschte Bilder findet ihr schnell beim iPhone und auch beim iPad wieder:

Steuert die Fotos-App an. Wählt die „Alben“-Ansicht aus. Hier werden alle auf dem iPhone angelegten Foto-Alben angezeigt. Scrollt nach unten, bis ihr das Album „Zuletzt gelöscht“ findet. Dieses hat eine Mülltonne als Vorschaubild. Hier findet ihr nun alle Bilder, die in den letzten 30 Tagen vom iPhone und iPad entfernt wurden. Ähnlich wie beim Windows-Papierkorb werden die Bilder hier aufbewahrt, bevor die Fotos endgültig vom iOS-Gerät gelöscht werden. Sucht das Foto, das ihr zurückholen wollt und stellt es wieder her.

Im „Zuletzt gelöscht“-Ordner findet ihr möglicherweise die verlorenen Fotos wieder (© GIGA)

In dem Ordner werden die Bilder nach Löschdatum angezeigt. Die Bilder, die am längsten im Bilderpapierkorb stecken und demnach zeitnah gelöscht werden, finden sich ganz oben. Wollt ihr das Bild auf dem iPhone wiederherstellen, wählt es aus und drückt dann rechts unten auf „Wiederherstellen“, um die Option „Foto wiederherstellen“ zu erreichen. Das Bild könnt ihr nun wieder über eure Aufnahmen aufrufen.

Fotos über iCloud-Backup wiederfinden

Etwas umständlicher ist es, wenn die Bilder endgültig vom iPhone gelöscht wurden, weil der Zeitraum verstrichen ist oder ihr es selbst entfernt habt. Idealerweise habt ihr ein Backup per iCloud eingerichtet. Mit der Datensicherung könnt ihr ebenfalls verlorene Fotos auf dem iPhone wiederherstellen.

Wählt die iCloud-App auf dem iPhone. Hier findet sich die Option „Speicher & Backup“. Über „Speicher verwalten“ könnt ihr die erstellten Backups durchsuchen. Um die Bilder wiederzubekommen, sucht nach einem Eintrag mit vorhandenen „Aufnahmen“. Um Bilder aus einem alten iCloud-Backup wiederzubekommen, müsst ihr das Gerät neu aufsetzen. Beachtet, dass aktuelle Daten dabei überschrieben werden.

Das Backup kann auch über iTunes zurückgeholt werden. Damit Bilder in der iCloud gespeichert werden, muss die Fotomediathek aktiviert sein.

iTunes-/Finder-Backup (Computer)

Falls ihr regelmäßig die Daten vom iPhone am PC oder Mac sichert:

iPhone an den Rechner anschließen. Über Finder (macOS Catalina und neuer) oder iTunes (Windows & ältere Macs) ein altes Backup wiederherstellen. Auch hier gilt: Alle Daten des iPhones werden auf den Stand des Backups zurückgesetzt.

Kann man endgültig gelöschte Fotos wiederherstellen?

Findet ihr das Bild auf diesem Weg nicht mehr, können in einigen Fällen kostenpflichtige Programme wie Recuva oder PhotoRescue helfen, endgültig gelöschte Fotos wiederzufinden. Ihr habt aber keine Sicherheit, dass diese Tools eure Daten wiederholen. In einigen Praxistests waren die Ergebnisse „enttäuschend“. So konnten nach 30 Tagen gelöschte Bilder gar nicht mehr gefunden oder nur als kleine Vorschau wiederhergestellt werden.

Programme wie Dr.Fone, iMobie PhoneRescue oder Tenorshare UltData scannen den internen Speicher nach noch nicht überschriebenen Dateien. Die Erfolgsquote ist unterschiedlich und oft kostenpflichtig. Je schneller ihr nach dem Löschen handelt, desto besser die Chancen, die verlorenen Bilder noch zurückzubekommen.

Finden auch die Programme die verlorenen Bilder nicht, ist eine Wiederherstellung kaum möglich. Zwar gibt es professionelle Dienste, die ein Backup verloren geglaubter Daten anbieten, allerdings können hier ebenfalls sehr hohe Kosten für die Wiederbeschaffung der Daten anfallen.

Schnell sein! Gelöschte Fotos am iPhone lassen sich oft problemlos zurückholen – besonders, wenn ihr schnell in den „Zuletzt gelöscht“-Ordner schaut. Backups über iCloud oder den Computer sind die nächste Rettung. Fehlt beides, kann Spezialsoftware eine Option sein. Damit es gar nicht erst zu Datenverlust kommt, empfiehlt sich ein automatisches iCloud-Backup und zusätzlich ein regelmäßiges Sichern am Rechner. Martin Maciej

