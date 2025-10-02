Versicherung: Wer Bargeld zuhause bunkert, kennt besser diese Grenze

Wer Bargeld zuhause hat, ist auf der sicheren Seite – doch es kann auch zu viel sein.

Wer Bargeld in größeren Mengen zuhause aufbewahrt, sollte wissen: Beim Einbruch zahlt die Versicherung nicht jeden Schaden und in jeder Höhe. Einen allgemein gültigen Höchstbetrag gibt es zwar nicht, doch laut Angaben der Sparkassen sind in vielen Tarifen für Hausratsversicherungen nur Beträge bis maximal 2.000 Euro geschützt.

Bargeld mit Hausratsversicherung schützen: Darauf müsst ihr achten

Die Allianz erklärt es konkreter: Grundsätzlich sind bei Einbruch-Diebstählen Bargeldbeträge zwar mitversichert. Es kommt bei der Höhe aber einerseits auf die Tarifwahl an. Andererseits hängt es davon ab, wie ihr das Bargeld aufbewahrt.

Lose aufbewahrtes Bargeld ist – je nach Tarif – bei der Allianz zwischen bis zu 1.000 Euro im Basisangebot oder bis zu 5.000 Euro im höchsten Tarif abgesichert. Das passt übrigens gut zur Empfehlung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz für eine Bargeldreserve, die ihr für den Notfall im Haus haben solltet.

In einem Tresor oder Wertschutzschrank, der den Vorgaben der Versicherung entspricht, steht euch bei der Allianz eine Zahlung bis zur allgemeinen Entschädigungsgrenze von 40 Prozent zu – unabhängig vom Betrag (Quelle: Allianz). Wichtig zu wissen: Andere Versicherungen können hier unterschiedliche Policen haben.

Die Obergrenze eurer eigenen Hausratsversicherung zu kennen, ist also das A und O, wenn es im Schadenfall mal darauf ankommt. Nur so könnt ihr sichergehen, dass ihr gestohlenes Geld ersetzt bekommt.

Wichtig ist außerdem: Ihr solltet sofort nach dem ihr einen Einbruch bemerkt, die Polizei informieren. Fasst nichts im Haus an, bevor die Polizei ihre Freigabe erteilt hat, und erstattet Anzeige. Alle diese Schritte sind ohnehin wichtig, erleichtern es aber auch, von der Versicherung euer Geld erstattet zu bekommen.

Bargeld sicher verwahren: Was rät die Versicherung?

Zwar könnt ihr euer Bargeld zuhause verwahren, doch die Allianz-Versicherung rät allgemein eher dazu, es aufs Konto einzuzahlen oder in einem Bankschließfach unterzubringen. Das sei meist die sicherere Alternative. Zudem gelten im Falle eines Bankraubs härtere Regeln, ihr könnt euch an eure Versicherung und die Bank wenden, die in der Regel auch für solche Fälle versichert ist.

Wer trotzdem größere Mengen Bargeld im Haus hat, sollte in einen Tresor oder Schutzschrank investieren. Die haben den Vorteil, dass ihr gleich auch Schmuck, andere Wertgegenstände oder wichtige Unterlagen sicher verstauen könnt. Zumindest aber empfehle es sich, clevere Alternativen zu nutzen, um Scheine und Münzen vor Kriminellen möglichst unauffällig zu verstecken.