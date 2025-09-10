Versicherungs-Schock: Autofahrer müssen tiefer in die Tasche greifen

Teure Reparaturen treiben die Kosten in die Höhe.

Die Hoffnung auf sinkende Kosten bei der Autoversicherung hat sich zerschlagen. Nach den starken Preisanstiegen der letzten Jahre kündigen sich weitere Erhöhungen an. Zwar soll das Tempo etwas abnehmen, doch die Richtung bleibt klar.

Kfz-Versicherung: Preise steigen wohl weiter

In den letzten drei Jahren sind die Beiträge für Autoversicherungen bereits um rund 43 Prozent gestiegen. Grund dafür sind vor allem teure Ersatzteile und steigende Reparaturkosten, so die Branche. Dabei bleibt es aber nicht: Bald heben die Anbieter wohl erneut die Preise an. Laut dem Rückversicherer Hannover Rück besteht ein Anpassungsbedarf, wenn auch kein so drastischer als zuletzt.

Nach zwei verlustreichen Jahren rechnen erste Versicherer nun mit einem kleinen Überschuss. Ob das gelingt, hängt auch vom Wetter ab. Starke Hagelstürme könnten die Bilanz noch kippen, heißt es. Zwar erwarten Fachleute erneut höhere Beiträge, doch genaue Zahlen nennen die Versicherer derzeit nicht (Quelle: Süddeutsche Zeitung).

Autoversicherung: Kunden zahlen die Zeche

Derzeit treffen sich Versicherer und Rückversicherer in Monte-Carlo, um über neue Verträge zu verhandeln. Die Branche zeigt sich dabei optimistisch. Rückversicherer wie Munich Re oder Swiss Re verdienen nach den Preiserhöhungen wieder gut, wollen aber an harten Vertragsbedingungen festhalten. Kleinere Schäden wie Sturmschäden sollen verstärkt von den Erstversicherern getragen werden, was wiederum deren Kunden belastet.

Dadurch befinden sich die Versicherer in einer stärkeren Position, geben die höheren Belastungen aber direkt weiter. Die Pflegekosten für Unfallopfer in der Kfz-Haftpflicht steigen und viele Gesellschaften schreiben noch immer Verluste. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb durch neue Akteure wie Pensionsfonds, die Rückversicherungsrisiken über alternative Modelle übernehmen.