Versteckte iPhone-Funktion: So verwandeln sich die AirPods in ein Mini-Hörgerät

Ihr könnt mit den Apple AirPods und einem iPhone ganz einfach einen Hörtest durchführen. Das geht entweder über die Kopfhöreranpassung (Audiogramm) in den Einstellungen oder über spezielle Apps. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie ihr vorgeht.

Hörtest über iPhone-Einstellungen (mit Apple Health)

Apple bietet eine integrierte Möglichkeit, euer Hörprofil zu erstellen. So geht es:

AirPods verbinden: Setzt eure AirPods ein und verbindet sie mit dem iPhone. Öffnet anschließend die Einstellungen-App auf dem Smartphone. Drückt oben auf den Eintrag für die AirPods. Steuert den Abschnitt „Hörgesundheit“ auf. Hier findet ihr die Option für den Hörtest („Hörtest machen“). Folgt den Anweisungen und führt die angezeigten Schritte durch. Ergebnisse speichern und anwenden: iOS passt die Wiedergabe der AirPods automatisch an euer Gehör an.

In den Einstellungen könnt ihr auch die Option „Hörunterstützung“ aktivieren. Dann lassen sich die Apple-Kopfhörer als Hörgerät verwenden. Das ist für leichte Hörminderungen gedacht. Geräusche werden dann auf euer spezifisches Hörvermögen angepasst. Einzelne Optionen wie „Verstärkung“ und „Klang“ lassen sich individuell anpassen.

Den Test solltet ihr in einer ruhigen Umgebung durchführen. Haltet euch dafür rund 10 Minuten frei. Der Hörtest funktioniert mit AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3. Mit AirPods Pro geht das nicht. Das iPhone muss mindestens mit iOS 18.1 laufen.

Wenn ihr schon einmal einen professionellen Hörtest gemacht habt, könnt ihr euer Audiogramm in die Health-App importieren. So nutzt iOS dieses Ergebnis direkt für die Kopfhöreranpassung.

Hinweis: AirPods sind kein Ersatz für medizinische Hörgeräte. Bei starker Hörminderung oder plötzlichem Hörverlust solltet ihr unbedingt einen HNO-Arzt oder Audiologen aufsuchen. Die Klangverstärkung ist eher temporär und für Alltagssituationen gedacht, nicht für dauerhaften Gebrauch.

Hörtest mit Apps von Drittanbietern

Alternativ gibt es auch spezialisierte Apps. Das geht zum Beispiel damit:

Mimi Hearing Test (kostenlos, kompatibel mit Apple Health): Zum Download

(kostenlos, kompatibel mit Apple Health): Zum Download HearWHO (von der WHO): Zum Download

Diese Apps messen eure Hörschwelle und können ebenfalls ein Audiogramm erstellen, das sich mit den AirPods-Einstellungen verknüpfen lässt.