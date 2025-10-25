Verwirrende Abbuchung bei Amazon? Das bedeutet Amazon EU S.a.r.L.

Habt ihr auf eurem Kontoauszug eine mysteriöse Abbuchung von „Amazon EU S.a.r.L. Niederlassung Deutschland“ entdeckt? Keine Sorge – dahinter steckt in den meisten Fällen eine ganz normale Amazon-Bestellung. Wir erklären euch, was die Abkürzung bedeutet und wann ihr vorsichtig sein solltet.

Das steckt hinter Amazon EU S.a.r.L. Niederlassung Deutschland

Hinter der Buchstabenkombination „Amazon EU S.a.r.L. Niederlassung Deutschland“ steckt die Abkürzung für „Société à responsabilité limitée“ – zu Deutsch: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Abkürzung „S.a.r.L.“ steht in Luxemburg für eine haftungsbeschränkte Gesellschaft. Amazon betreibt Amazon.de über diese luxemburgische Niederlassung – deshalb erscheint sie bei Abbuchungen auf eurem Kontoauszug.

Die Abbuchung ist also völlig normal: Findet ihr eine Abbuchung von „Amazon EU S.a.r.L.“ oder „Amazon EU S.a.r.L. Niederlassung Deutschland“ auf eurem Kontoauszug, bedeutet dies nichts anderes, als dass ihr kürzlich etwas bei Amazon bestellt habt und der Kaufbetrag per Bankeinzug abgebucht wurde.

Habt ihr in jüngerer Vergangenheit nichts bestellt und liegt eine Abbuchung in Höhe von 89,90 Euro vor, wurde vermutlich der Jahresbeitrag für das Amazon-Prime-Abo abgebucht. Hinter Abbuchungen mit dem Betreff „Amazon Digital SVCS“ steckt vermutlich die Abbuchung für den Amazon-Music-Unlimited-Zugang.

Vorsicht vor gefälschten Amazon-Mails mit „S.a.r.L.“

Seid vorsichtig, wenn ihr E-Mails mit „Amazon EU S.a.r.L.“ als Absender erhaltet. Cyber-Betrüger nutzen häufig die offiziellen Amazon-Logos und -Bezeichnungen, um gefälschte Rechnungen und Zahlungsaufforderungen zu verschicken. Durch hohe Forderungen und die Androhung von Mahnkosten oder Inkasso-Verfahren versuchen die Betrüger, euch unter Druck zu setzen.

So erkennt ihr die Betrugsmasche:

In den gefälschten Mails werden angebliche Rechnungen als ZIP-Datei im Anhang versteckt. Darin befinden sich jedoch Trojaner oder Viren, die euren Rechner befallen und beispielsweise Keylogger installieren können. Alternativ werdet ihr aufgefordert, euch über einen Link in der Mail bei Amazon einzuloggen. Der Link führt jedoch zu einer täuschend echt aussehenden Fake-Webseite, über die eure Login-Daten abgegriffen werden sollen.

So schützt ihr euch:

Klickt niemals auf Links in verdächtigen E-Mails. Öffnet keine Anhänge von unbekannten Absendern.

Gebt „amazon.de“ direkt in euren Browser ein und loggt euch dort ein.

Prüft unter „Meine Bestellungen“, ob tatsächlich offene Rechnungen vorliegen. Kontaktiert im Zweifelsfall die Amazon-Hotline.

Wenn ihr eine E-Mail von „Amazon EU S.a.r.L.“ erhaltet und euch unsicher über die Echtheit seid, kontaktiert die Amazon-Hotline oder gebt amazon.de direkt in euren Browser ein und loggt euch dort in euer Konto ein. Dort könnt ihr in Ruhe prüfen, ob tatsächlich offene Rechnungen vorliegen.