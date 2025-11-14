Videos langsamer abspielen: So nutzt ihr bei CapCut Slowmotion

Slowmotion ist ein eindrucksvolles Werkzeug zur Videogestaltung. Mit CapCut habt ihr die Möglichkeit, eure Clips theatralisch zu verlangsamen. Wir verraten euch, wie es geht.

Bei welchen Videos kommt der Slow-Mo-Effekt gut zur Geltung?

Der CapCut Slow-Mo-Effekt ist perfekt geeignet, wenn ihr eine Videosequenz dramatisch in Szene setzen wollt. Ihr könnt ihn für ganze Videos oder für Teile anwenden. Typische Anwendungsbereiche sind:

filmreife Szenen von Menschen und Tieren

Sport-Erlebnisse und besondere Ereignisse

DIY-Stunts oder Action-Szenen von euch und euren Haustieren

Spannungsaufbau in Videos

Komplexe Video-Details, die genauere Betrachtung brauchen

Hier CapCut für den PC herunterladen

So erstellt ihr ein eigenes Zeitlupenvideo Schritt-für-Schritt

Um euer eigenes Slow-Mo-Video zu erstellen, braucht ihr zunächst einen normalen Clip. Zum Ausprobieren könnt ihr die Beispiele von CapCut nehmen oder ihr verwendet ein fertig geschnittenes Video von eurer Festplatte oder eurem Smartphone. Und dann geht es auch schon los.

Schritt 1: Importiert das Video

Habt ihr CapCut am PC oder auf dem Handy gestartet, beginnt ihr ein neues Projekt. Über den Reiter „Medien“ könnt ihr die nötigen Videodateien importieren und dann weiter bearbeiten. Liegt das Video schon in eurer CapCut-Bibliothek, wählt ihr es von dort.

CapCut-Medien hinzufügen (© Screenshot GIGA)

Schritt 2: Bearbeitet euer Video

Ihr seht euer Video nun in den Medien und zieht es von dort nach unten auf den Zeitstrahl. Wenn ihr oben rechts im Bearbeitungsfenster schaut, findet ihr die Rubrik „Geschwindigkeit“. Klickt sie an, um das Fenster zu öffnen.

Zieht den Regler ganz nach links und wählt dann die Funktion „glatte Zeitlupe“. CapCut wendet den Befehl dann automatisch an.

So verändert ihr den Zeitstrahl (© Screenshot GIGA)

Tipp: Wenn ihr nur Teile eures Videos verlangsamen wollt, zieht den Regler im Zeitstrahl vorher auf die gewünschte Stelle. Jetzt könnt ihr auch noch weitere Bearbeitungen vornehmen, bis ihr zufrieden seid.

Schritt 3: Exportiert euer Video

Seid ihr mit der Bearbeitung zufrieden, klickt ihr oben rechts auf „Exportieren“ und speichert euer Video. Wenn ihr kein Pro-User seid, werdet ihr jetzt einen Hinweis erhalten. Die „glatte Zeitlupe“ ist Pro-Nutzern vorbehalten. Um euer Video zu exportieren, müsst ihr entweder bezahlen oder die Funktion wieder entfernen.

Für CapCut-Funktionen Pro aktivieren (© Screenshot GIGA)

Die besten Tipps für ein gelungenes Slow-Mo-Video

Slowmotion wirkt nur dann gut, wenn sie zum Video passt. Stellt ihr die Geschwindigkeit zu weit runter, wirkt es unnatürlich. Probiert euch ein bisschen aus, wie langsam es sein soll. CapCut bietet euch mit der „Curve“-Funktion die Möglichkeit, variable Geschwindigkeiten zu erzeugen und bestimmte Momente hervorzuheben.

Damit euer Video elegant wirkt, baut Übergänge ein. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr nur einen kleinen Teil verlangsamen wollt. Ein abrupter Geschwindigkeitswechsel lässt das Video unnatürlich und abgehakt wirken.

Tipp: Bedenkt eventuelle Hintergrundmusik, denn sie wird ebenfalls verlangsamt. Um ein authentisches Ergebnis zu erhalten, trennt ihr Video- und Tonspur voneinander und fügt Sounds erst danach wieder hinzu. Ihr könnt aber auch spezielle Spannungsmusik nur für die Zeitlupensequenz nutzen.