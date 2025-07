Viel günstiger als bei Ikea: Lidl verkauft einen cleveren Klapptisch für kleines Geld

Ausklappen, nutzen und wieder verstauen: Ikeas „Norden“ ist Kult – und teuer. Wer eine günstige Alternative zum Ikea-Klapptisch sucht, wird jetzt bei Lild fündig. Dort gibt es einen ähnlichen Klapptisch zum Bruchteil des Preises.

In kleinen Wohnungen ist jeder Quadratmeter kostbar. Ein fester Esstisch frisst Platz, ein zu kleiner Tisch frustriert, wenn mal Freunde oder Verwandte zu Besuch kommen. Der Livarno-Klapptisch mit Schubladen schafft hier Abhilfe und kostet bei Lidl nur 89,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen). Im Vergleich zum bekannten Norden-Klapptisch von Ikea sparen Käufer hier fast 140 Euro.

Klapptisch Lässt sich ein- und aufklappen. Mit Schubkästen zum Verstauen. Für bis zu 4 Personen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2025 14:08 Uhr

Für wen lohnt sich der Klapptisch bei Lidl?

Bewohner kleiner Wohnungen, die einen flexiblen Essplatz ohne dauerhaften Platzverlust benötigen

Studenten und Berufseinsteiger, die einen funktionalen Arbeits- und Essplatz mit begrenztem Budget benötigen

Große Familien oder WGs, die einen festen Essplatz für viele Personen benötigen

Der Lidl-Klapptisch ist ein cleverer Verwandlungskünstler für platzbewusste Haushalte. Im normalen Zustand nimmt er als schmales Sideboard nur wenig Raum ein, bei Bedarf verwandelt er sich jedoch in einen vollwertigen Esstisch für bis zu vier Personen. Die beiden Klappplatten lassen sich sowohl einzeln als auch gemeinsam ausklappen – perfekt, wenn spontan nur ein Gast zum Dinner bleibt oder die ganze Clique zum Spieleabend vorbeikommt.

Das wahre Ass im Ärmel sind die vier großzügigen Schubladen, die geschickt im Korpus integriert sind. Hier finden Tischdecken, Besteck, Servietten oder auch Brettspiele ihren Platz – Dinge, die in kleinen Küchen oft mühsam verstaut werden müssen. Die zusätzliche Ablage bietet Raum für Geschirr oder Dekoration. Mit einer Belastbarkeit von 25 Kilo trägt der Tisch problemlos normale Mahlzeiten, Laptops oder Bücher, stößt aber bei schweren Küchenmaschinen an seine Grenzen.

Die matte Lackierung in Weiß und das Kiefernholz verleihen dem Möbelstück eine zeitlose Optik, die sich in verschiedene Einrichtungsstile einfügt. Der Aufbau gelingt dank beigelegtem Werkzeug und detaillierter Anleitung auch handwerklichen Laien – ein Vorteil, den nicht alle Möbel in dieser Preisklasse bieten.

Lidl-Kunden loben Raumersparnis und solide Verarbeitung

Bei Lidl im Onlineshop gibt es derzeit nur eine Bewertung, die fällt aber sehr positiv aus und vergibt die vollen 5 von 5 Sternen. Besonders hervorgehoben werden die clevere Raumausnutzung und die solide Verarbeitung. Der Käufer fasst zusammen: „Ein toller Tisch in guter Qualität. Für ein Gästezimmer ein tolles Raumsparwunder. Nimmt wenig Platz in Anspruch, erfüllt aber zu 100 % seinen Zweck.“

