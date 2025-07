Viel günstiger als bei Lidl: Kaufland verkauft Parkside-Akkus zum Witzpreis

Wenn der Akkuschrauber plötzlich schlappmacht und kein Ersatzakku zur Hand ist, nervt das gewaltig. Kaufland verkauft aktuell 12-V-Ersatzakkus von Parkside zum Tiefpreis – und unterbietet damit sogar Lidl.

Bei vielen Hobby-Heimwerkern und -Gärtnern kommen Parkside-Geräte zum Einsatz – aus gutem Grund. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich echt sehen lassen. Zudem sind die Akkus der Geräte miteinander kompatibel und können somit flexibel eingesetzt werden.

Wer gerade ein paar neue Akkus aus dem 12-V-Segment von Parkside gebrauchen kann, sollte mal bei Kaufland vorbeischauen. Dort bekommt ihr nämlich den 2-Ah-Akku (PAPK 12 A4) für schlappe 6,99 Euro, während das das 4-Ah-Modell (PAPK 12 B4) für 14,99 Euro angeboten wird.

Im Kaufland-Prospekt ist das aktuelle Parkside-Angebot zu finden. (© Parkside via Kaufland)

Zum Vergleich: Bei Lidl kosten die beiden Akku-Modelle 14,99 Euro (bei Lidl anschauen) bzw. 19,99 Euro (bei Lidl anschauen) – ihr könnt bei Kaufland also eine Menge Geld sparen. Beide Akkus sind noch bis zum 30. Juli 2025 bei Kaufland im Angebot.

Für wen lohnen sich die Parkside-Akkus bei Kaufland?

Für alle, die diverse Parkside-Geräte bereits im Einsatz haben.

Für alle, die ohne große Unterbrechungen mit ihrem Werkzeug weiterarbeiten wollen.

Für alle, die nicht auf Geräte von Parkside setzen (Akkus nicht kompatibel)

Einfach Akku rein uns loslegen! Der Austausch der Parkside-Akkus funktioniert bei den Geräten schnell und problemlos. Durch das Cell-Balancing erhöht sich nicht nur die Akku-Laufzeit der Energiespeicher, sondern auch deren Lebensdauer. Beide Akkus sind kompatibel mit allen Produkten des Parkside-X-12-V-Teams. Zudem gibt’s auf beide Akkus drei Jahre Garantie.

Qualität und Preis stimmen – Kunden sind zufrieden

Die Kunden sind mit den beiden Parkside-Akkus rundum zufrieden. Beide Modelle erhalten sowohl bei Kaufland als auch Lidl im Schnitt 4,8 von 5 möglichen Punkten. Ein Kaufland-Kunde erklärt: „Ich bin zufrieden. Alles, wie es sein sollte. Passt und funktioniert alles.“

Kunden merken jedoch an, dass der 2-Ah-Akku sich wirklich nur für kurze Arbeiten eignet – dem geht relativ schnell der Saft aus. Wer also nicht durchgehend Akkus wechseln will, sollte eher zum 4-Ah-Modell greifen.

