Viel Speicher für unterwegs: Amazon haut USB-Stick-Set zum Niedrigpreis raus

Bei Amazon ist aktuell ein hochwertiger USB-Stick des Herstellers Sandisk gleich im Dreierpack zum besonders günstigen Preis erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.

Der SanDisk-Ultra-USB-3.0-Flash-Speicher bietet eine Kapazität von 64 GB und kommt inklusive SecureAccess-Software, Passwortschutz und einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s. Bei Amazon bekommt ihr den USB-Stick gleich im Dreierpack für nur 15,99 Euro statt 34,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

SanDisk USB-Stick 64 GB, 3er-Pack Statt 34,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 13:28 Uhr

Was bieten die USB-Sticks von Sandisk?

Hohe Datenübertragungsrate

Gute Verarbeitung

Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungssoftware

Kapazität eines einzelnen Sticks mit 64 GB relativ gering

Von den USB-Sticks wird der USB-3.0-Standard sowie eine Datenübertragungsrate von 130 MB/s unterstützt, die Sticks sind aber auch abwärtskompatibel zum älteren Standard USB 2.0, sodass sie problemlos auch an entsprechenden Ports verwendet werden können. Die SanDisk- SecureAccess-Software verschafft euch die Möglichkeit, eure Daten per Passwort vor unbefugten Zugriff zu schützen, wobei hierfür eine starke 128-Bit-AES-Verschlüsselung zum Einsatz kommt. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne Ordner auf den Sticks mit Passwort zu schützen.

Die USB-Sticks bieten einen einschiebbaren Anschluss, der die Kontakte der Geräte vor Verschmutzungen und Beschädigungen schützt. Durch ihre kompakte Bauweise passen die Sticks sehr gut in jede Hosentasche und lassen ich auf Wunsch auch am Schlüsselbund befestigen.

Für wen lohnen sich die USB-Sticks von Sandisk?

Die USB-Sticks des Sets sind für jeden gut geeignet, der nach gut transportablem Speicher für seine Dokumente und Mediendateien wie Bilder, Musik und Videos sucht. Highlights sind sicher die gute Verarbeitung, der Schutz vor mechanischer Beschädigung ,die hohe Datenübertragungsrate und der Schutz vor unbefugtem Zugriff durch die mitgelieferte Verschlüsselungssoftware. Allerdings muss man sagen, dass ein einzelner Stick des Sets mit 64 GB keine allzu hohe Speicherkapazität aufweist.

So finden wir die besten Schnäppchen

