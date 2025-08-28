Viele E-Auto-Käufer machen einen teuren Fehler

Der Griff zur großen E-Auto-Batterie hat seinen Preis.

Die Angst vor zu wenig Reichweite verleitet viele Menschen dazu, bei E-Autos tiefer in die Tasche zu greifen. Im Alltag bleiben teure Akkus aber meist ungenutzt – mit Folgen für Geldbeutel und Umwelt.

E-Auto-Käufer wollen zu große Akkus

Der psychologische Druck, im Ernstfall ohne Strom dazustehen, lässt E-Auto-Käufer regelmäßig zu Modellen mit möglichst großer Batterie greifen. Doch wie neue Daten des Analyseunternehmens Reccurent belegen, ist diese Entscheidung selten rational.

Demnach schöpfen Nutzer im Alltag im Schnitt nur 12,6 Prozent der vorhandenen Reichweite aus. Bei Fahrzeugen mit 600 Kilometern theoretischer Reichweite werden im Alltag rund 66 Kilometer gefahren (Quelle: Auto Motor und Sport).

Die oft bemühte Reichweitenangst verliert laut Reccurent mit der Zeit deutlich an Bedeutung. Schon nach wenigen Monaten mit dem E-Auto sinkt das Unsicherheitsgefühl merklich. Wer langfristig elektrisch fährt, gewöhnt sich schnell an die realen Anforderungen. Trotzdem setzen nach wie vor viele beim Kauf auf Reichweitenreserven, die sie nie benötigen.

Große Akkus: Teuer, schwer, ineffizient

Mehr Kapazität kostet nicht nur Geld, sondern bringt auch technische Nachteile mit sich. Beim VW ID.3 etwa beträgt der Preisunterschied zwischen kleinerem und größerem Akku knapp 10.700 Euro – für 180 Kilometer zusätzliche Reichweite, die aber nur in seltenen Fällen wirklich relevant ist.

Gleichzeitig wächst mit dem Akku auch das Fahrzeuggewicht, was wiederum zu längeren Ladezeiten und einem höheren Energieverbrauch führt.

Problematisch ist auch der Umweltaspekt. Für größere Akkus braucht es mehr Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel, deren Förderung aufwendig und energieintensiv ist. Wer also auf maximale Flexibilität setzt, riskiert eine schlechtere Umweltbilanz.