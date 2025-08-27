Viele Kindle-Nutzer wissen es nicht: So einfach kann man EPUB lesen

Mit einem Kindle-Reader kann man nicht nur Bücher aus Amazons E-Book-Angebot lesen, sondern auch aus anderen Quellen. So lassen sich auch digitale Bücher im EPUB-Format auf Kindle-Reader übertragen.

E-Books direkt an Kindle senden

Übertragung per „Send-to-Kindle“

Seit 2022 unterstützt Amazon Kindle-Geräte offiziell das EPUB-Format – allerdings nicht direkt, sondern über eine automatische Umwandlung. Früher musste man jedes EPUB manuell konvertieren (zum Beispiel mit dem kostenlosen Programm Calibre), inzwischen geht es viel einfacher. Die einfachste Methode ist also, ein Buch als EPUB per Mail oder App an einen Kindle schicken. Das geht direkt über diesen Link oder auf diesem Weg:

Steuert die Seite Amazon.de/sendtokindle an und loggt euch ein. Benutzt dabei das gleiche Konto, das auch auf dem Kindle-Gerät angemeldet ist. Tippt auf „Wähle Dateien vom Gerät aus“. Jetzt sucht ihr das EPUB-E-Book von der Festplatte heraus. Drückt auf „Senden“. Das Buch wird jetzt an das Kindle-Gerät geschickt. Achtet darauf, dass der Reader mit dem WLAN verbunden ist.

Alternativ kann man auch die „Send-to-Kindle“-App für Windows, macOS, Android oder iOS nutzen.

Übertragung per E-Mail

Ihr könnt auch Bücher per E-Mail an das Kindle-Gerät senden. Jeder Reader hat seine eigene E-Mail-Adresse:

Geht in eurem Amazon-Konto zu „Geräte“. Unter „Amazon-Geräte“ wählt ihr den gewünschten E-Reader aus. In der Geräteübersicht findet ihr die E-Mail-Adresse („name@kindle.com“). Sendet die EPUB-Datei als Anhang an diese Kindle-Mailadresse. Amazon wandelt die Datei automatisch ins Kindle-Format um. Nach ein paar Minuten erscheint das Buch in deiner Kindle-Bibliothek.

Übertragung per USB-Kabel

Ihr könnt Dateien auch manuell übertragen, wenn der Kindle-Reader zum Beispiel keine Internetverbindung hat:

Kindle per USB an den PC anschließen. Im Explorer/Finder erscheint er als Laufwerk. Die EPUB-Datei in den Ordner „Documents“ ziehen. Nach dem Abstöpseln sollte das Buch auf dem Kindle verfügbar sein.

Achtung: Je nach Kindle-Modell wird eine direkte EPUB-Datei eventuell nicht angezeigt. In diesem Fall müsst ihr sie vorher mit einem Tool wie Calibre ins AZW3- oder MOBI-Format umwandeln.

Bücher konvertieren mit Calibre

Das funktioniert nur für EPUB-Bücher ohne DRM (Kopierschutz):

Mit Calibre wandelt ihr jedes E-Book in das passende Kindle-Format (© GIGA)

Verbindet euer Kindle per USB mit eurem Computer. Installiert und öffnet die kostenlose Software Calibre. Calibre erkennt automatisch das angeschlossene Kindle und zeigt es an. Zieht das gewünschte E-Book mit der Maus ins Calibre-Fenster oder nutzt in Calibre den Button „Bücher hinzufügen“. Wählt das Buch aus, das umgewandelt und übertragen werden soll. Klickt dann oben im Menü auf den Button „An Reader senden“. Das Buch wird dann auf den Hauptspeicher eures Kindles übertragen. Trennt euer Kindle nach erfolgreicher Übertragung vom PC. Wenn das EPUB-Buch noch nicht auf dem Kindle angezeigt wird, startet den Kindle neu.

