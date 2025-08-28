Viele Nutzer wissen es nicht: So löscht ihr wirklich alle Google-Maps-Aktivitäten

Google Maps speichert im Verlauf standardmäßig die Orte und Routen, die ihr euch anzeigen lasst. Solche alten Suchanfragen und Routen lassen sich löschen.

Einzelne Suchen im Verlauf löschen

Tippt oben auf das Suchfeld, um die letzten Suchanfragen zu sehen.

In der Google-Maps-App auf dem Smartphone löscht ihr einzelne Einträge, indem ihr länger auf eine entsprechende Zeile drückt.

drückt. Dann öffnet sich ein neues Menü, über das ihr die „Vorgeschlagene Suchanfrage löschen“ könnt.

Am PC tippt ihr einfach auf das „X“ rechts neben dem Eintrag.

Das funktioniert jedoch nur für einzelne Suchen und auch nur für die letzten Suchanfragen. Frühere Einträge lassen sich auf anderem Weg entfernen:

Um die Privatsphäre zu schützen oder alte Suchanfragen und Routen zu entfernen, kann man den Verlauf in Google Maps jederzeit löschen. Der Routenplaner speichert standardmäßig Orte, die man gesucht, besucht oder als Route genutzt hat. Diese Informationen erscheinen auch im Aktivitätsprotokoll und manchmal auch in personalisierten Empfehlungen. Wollt ihr mehrere Suchanfragen auf einmal löschen, geht so vor:

Auf dem Smartphone

Tippt in der Google-Maps-App oben auf das Profilbildsymbol. Öffnet dann die Einstellungen. Dort öffnet ihr den Google Maps-Verlauf. Scrollt etwas nach unten. Tippt auf die Kreuze neben den Sucheinträgen, um sie einzeln zu löschen.

So löscht ihr eure Suchanfragen aus dem Google-Maps-Verlauf (© GIGA)

Um den kompletten Suchverlauf zu löschen, befolgt ihr die folgende Anleitung, die auch für PCs gilt.

Tipp: Auf dieser Google-Seite könnt ihr das Sammeln eures Verlaufs ganz verbieten.

Auf dem PC

Öffnet die Google-Webseite Meine Aktivitäten. Drückt unter dem Suchfeld auf „Nach Datum & Produkt filtern“. Setzt den Filter auf „Maps“. Drückt auf „Ergebnisse löschen“.

Bei Bedarf könnt ihr über die Filterfunktion auch nur einen ganz bestimmten Zeitraum auswählen, für den die entsprechenden Suchanfragen gelöscht werden.

Google Maps: Verlauf automatisch löschen

Auf der „Meine Aktivitäten“-Seite könnt ihr auch gezielt Einstellungen für Maps-Inhalte vornehmen. So könnt ihr im Feld „Automatisch löschen“ angeben, dass der Verlauf immer nach einem bestimmten Zeitraum geleert wird.

Beachtet: Wenn ihr euren Verlauf in Google Maps löscht, können zukünftige Empfehlungen und Routenvorschläge weniger genau sein, da Google weniger Daten zur Verfügung hat. Der Vorgang betrifft zudem nur euer Google-Konto, nicht lokal gespeicherte Offline-Karten.